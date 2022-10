Relations Algérie – France : tête à tête entre Lamamra et Colonna

Depuis hier, dimanche 9 octobre 2022, la Première ministre française, Elisabeth Borne, est en visite officielle à Alger, pour 2 jours. Lors de cette visite s’est tenu la 5 e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), mais aussi le forum économique algéro-français. Plus de la moitié du gouvernement français la Première ministre française, dont la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France, Catherine Colonna.

C’est dans le cadre de cette visite que les deux ministres des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra et Catherine Colonna, se sont entretenus, selon un communiqué du Ministère des Affaires étrangères algérien. « Dans le prolongement de la cinquième session du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau algéro-français (CIHN), le Ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger, Monsieur Ramtane Lamamra, s’est entretenu aujourd’hui, au siège du Ministère, en tête à tête avec son homologue française Mme Catherine Colonna » Peut-on lire dans le communiqué. En précisant aussi qu’il avait coprésidé avec elle une séance de travail élargie en présence de membres des délégations algérienne et française.

Durant cette entretien, les deux ministres ont eu l’occasion de se féliciter du succès de la 5ème session du CIHN ayant notamment abouti à la signature de 11 instruments de coopération dans de multiple domaines.

Lamamra et Colonna conviennent d’intensifier le dialogue politique

De plus lors de la visite du président Emmanuel Macron, en aout passé, la « Déclaration d’Alger pour le Partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France », a été signée par ce dernier et le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, dans le but d’élever la relation entre les deux pays au niveau du partenariat d’exception qu’ils ont décidé de bâtir. Et c’est dans le but de mettre en œuvre cette dernière, que les deux chefs de la diplomatie « ont convenu d’intensifier leur dialogue politique et de poursuivre leurs efforts, sur la dynamique de progression soutenue qui marque les relations algéro-françaises. » D’après le même communiqué.

Pour conclure, selon le communiqué du ministère des Affaire étrangères, cette rencontre entre Ramtane Lamamra et Catherine Colonna a permis « de passer en revue un large éventail de questions d’actualité aux niveaux régional et international ainsi que divers aspects du partenariat euro-méditerranéen et des relations entre l’Algérie et l’Union européenne. »