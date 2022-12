Relations Algérie – France : Tebboune clôt le dossier

Quelques mois après l’apaisement des tensions diplomatiques entre Alger et Paris. Le président Abdelmadjid Tebboune fait le point sur dossier des relations avec la France.

Malgré le retour à la normale des relations diplomatiques et consulaires entre l’Algérie et la France. Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a tenu à faire le point sur le dossier.

Lors d’un entretien accordé ce jeudi 22 décembre à des représentants de la presse algérienne, le président Abdelmadjid Tebboune souligne l’importance des relations algéro-francaises, évoquant son rapport avec le chef de l’État français Emmanuel Macron.

Tebboune insiste sur la relation « égal à égal » avec la France

Évoquant le dossier de la mémoire entre l’Algérie et la France. Le président de la république rappelle l’importance de ce dernier. Pour lui, le dossier de la Mémoire ne sera point occulté.

« L’Algérie traite avec la France d’égal à égal, sans renoncer au dossier de la Mémoire, ni oublier ce qu’avait commis la France coloniale à l’encontre du peuple algérien. », lance-t-il.

« Plus de 5 millions d’Algériens vivent en France. Je ne peux les abandonner. Nous faisons en sorte d’entretenir la relation solide qui les lie à leur mère-patrie », ajoute-t-il.

L’Algérie, une puissance africaine et la France, une puissance européene

Sur le plan économique, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a tenu à rappeler le poids de la France au niveau européen, mais aussi l’Algérie au niveau africain.

« Nous sommes une puissance en Afrique et la France, elle l’est en Europe. Nous sommes appelés à travailler de concert pour consolider nos relations. Mais, cela ne veut pas dire que l’on oublie les massacres, ni les enfumades perpétrés par la France contre le peuple algérien durant la période coloniale », ajoute-t-il encore.

Avant de conclure sur le dossier, le Chef de l’Etat rappelle que la coopération sécuritaire qui lie Alger à Paris est au « plus haut niveau ».

Retour sur la visite de Darmanin en Algérie

Pas plus tard que dimanche dernier, le ministre français de l’intérieur Gérard Darmanin était en visite de travail en Algérie. Un déplacement politique marqué par l’annonce de la normalisation des relations consulaires entre les deux pays.

Lors de la visite, Darmanin avait annoncé la fin de la crise des visas entre Alger et Paris. Une nouvelle étape importante dans le renouement des relations entre les deux pays « amis ».

« Nous l’avons décidé de le faire ensemble (La France et l’Algérie, ndlr). Depuis lundi dernier, nous avons repris une relation consulaire normale, celle qui existait avant la pandémie du coronavirus. », avait-il déclaré dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le chef de l’État.

« Ce retour à la normale concerne notamment la relation sur les visas et l’échange entre nos populations. Et ce à la hauteur de la relation amicale extrêmement forte et spécifique entre la France et l’Algérie. », avait-il ajouté.