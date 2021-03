Relations Algérie France : Gouyette réitère l’engagement de Macron

L’ambassadeur de France à Alger, François Gouyette, s’est à nouveau exprimé, lors d’une conférence de presse en marge de sa visite dans la wilaya de Constantine, sur les relations entre l’Algérie et la France.

En effet, l’ambassadeur de France en Algérie François Gouyette a déclaré lundi soir que le président Emmanuel Macron veut vraiment construire et bâtir une relation calme, apaisé et constructive avec l’Algérie en cherchant à traiter et régler les dossiers de mémoire.

«Le président du Français veut vraiment construire une relation calme, dynamique, positive et constructive avec l’Algérie, aller de l’avant et faire avancer la coopération dans un esprit constructif et amical », a déclaré François Gouyette lors d’une conférence de presse à l’issue d’une séance de travail avec des partenaires économiques au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Rhumel à Constantine.

Dans ce sillage, « Les Français travailler avec les Algériens sur la voie de la réconciliation en termes de mémoire », a-t-il dit.

Avant d’ajouter, « L’effort récent recherché par le président Emmanuel Macron, qui a admis au nom de la France que l’avocat et leader politique du mouvement national algérien Ali Boumandjel avait été torturé et assassiné par l’armée francaise pendant la guerre de libération, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à surmonter les animosités liées à la mémoire entre les Français et les Algériens », a-t-il déclaré.

La France est un grand partenaire de l’Algérie

« L’initiative de mémoire du président Macron sur l’assassinat d’Ali Boumedjel en 1957 s’inscrit dans un effort de reconnaissance des actes historiques », a-t-il dit, ajoutant qu' »il est très important de connaître et de reconnaître les actes historiques tels qu’ils se sont produits ».

Décrivant la France comme « le grand partenaire de l’Algérie » et « investisseur important », François Gouyette a souligné que des efforts sont en cours pour « encourager l’investissement dans les deux sens et tenter de promouvoir la convergence et le rapprochement par l’établissement de relations entre les entreprises Françaises et les entreprises algériennes, en particulier les petites et moyennes entreprises ».

L’ambassadeur de Français a également souligné que les présidents algérien et Français veulent « dynamiquer les relations entre les deux pays », soulignant que la France travaille davantage dans le domaine de la coopération et reste à l’écoute et ouverte au renforcement des relations bilatérales ».