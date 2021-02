Relations Algérie-France et rapport Stora:François Gouyette s’exprime

François Gouyette, ambassadeur de France en Algérie, s’exprime au sujet du rapport de l’historien Benjamin Stora sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation française ».

Dans un entretien accordé au journal saoudien « ArabNews », François Gouyette s’est exprimé sur les relations algéro-françaises ainsi que sur le rapport de Stora.

« La mission Stora entend dresser un état des lieux précis du regard porté sur les enjeux mémoriels entre l’Algérie et la France », a-t-il fait savoir, estimant que la réconciliation des mémoires entre les deux pays allait prendre du temps.

Le diplomate français a donné plus de détails sur la stratégie de la France dans sa démarche de « réconciliation des mémoires » qui, selon lui, tient à cœur au président français Emmanuel Macron.

« Ce travail comprend deux volets. Le premier porte sur la réconciliation des mémoires qualifiées par M. Stora dans son rapport de ‘mémoire du malaise’, entre déni et non-dits », a expliqué François Gouyette.

« Quant au second, il s’inscrit dans une volonté nouvelle de réconciliation des peuples français et algérien, passant, à la fois, par des mesures symboliques et des actes concrets », a-t-il ajouté.