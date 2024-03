Relations Algérie – France : 4 dossiers économiques importants au menu

La visite officielle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en France, prévue à la fin de septembre ou au début d’octobre 2024, marque une étape cruciale dans les relations bilatérales entre les deux nations. Cette rencontre offre une opportunité idéale pour discuter des perspectives économiques mutuellement bénéfiques.

En effet, l’appel téléphonique entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron a ouvert la voie à des discussions approfondies sur les relations bilatérales, les enjeux régionaux et internationaux, ainsi que les perspectives économiques communes, et ce avec l’examen de quatre dossiers économiques majeurs, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, des terres rares et de l’industrie ferroviaire.

L’Algérie et la France s’engagent à dynamiser leurs échanges économiques et à promouvoir des partenariats équilibrés. Une coopération renforcée dans le domaine de l’énergie, notamment la transition énergétique et la recherche sur le gaz de torchage, est envisagée. Les accords entre Engie et Sonatrach témoignent de cet engagement, contribuant ainsi à la sécurité énergétique européenne.

Opportunités florissantes dans l’agriculture

L’Algérie aspire à moderniser son secteur agricole pour garantir sa sécurité alimentaire. Des mesures incitatives sont mises en place pour attirer les investisseurs nationaux et étrangers, favorisant ainsi le développement de ce secteur vital. Les entreprises françaises pourraient apporter leur expertise pour stimuler la production agricole algérienne, offrant ainsi des opportunités d’investissement attractives.

Avec ses vastes réserves de terres rares, l’Algérie attire l’attention internationale. La France exprime son intérêt à renforcer sa coopération économique avec l’Algérie dans ce domaine stratégique. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des initiatives de l’Union européenne visant à sécuriser ses approvisionnements en terres rares, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Développement ferroviaire crucial

L’Algérie envisage de moderniser son réseau ferroviaire pour favoriser le développement économique et l’intégration régionale. Les projets de construction et de modernisation, en partenariat avec des entreprises européennes, offrent des perspectives prometteuses pour l’avenir. Ces initiatives contribueront à désenclaver les régions intérieures, faciliteront le transport des ressources et stimuleront l’investissement dans le sud du pays.

Pour conclure, la visite présidentielle du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune en France marque une étape importante dans le renforcement des liens économiques entre l’Algérie et la France. Cette rencontre promet de dynamiser la coopération dans des secteurs clés tels que l’énergie, l’agriculture, les terres rares et l’industrie ferroviaire, ouvrant ainsi la voie à un avenir de prospérité mutuelle.