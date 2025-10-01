Relations Algérie – Chine : Pékin félicite Sifi Ghrieb et appelle à renforcer la coopération bilatérale

Le Premier ministre chinois, Li Qiang, a félicité mardi 30 septembre Sifi Ghrieb pour son entrée en fonction à la tête du gouvernement algérien. À cette occasion, il a exprimé son souhait de collaborer étroitement avec son homologue afin de renforcer la confiance mutuelle, approfondir la coopération bilatérale et donner un nouvel élan au partenariat stratégique entre l’Algérie et la Chine.

Dans son message, Li Qiang a rappelé la solidité de l’amitié qui unit la Chine et l’Algérie depuis plus de six décennies. Il a insisté sur la constance des deux nations à se soutenir mutuellement et à avancer côte à côte dans les grands dossiers internationaux.

Le chef du gouvernement chinois a également évoqué la visite d’État du président Abdelmadjid Tebboune en juillet 2023 à Pékin. Cette rencontre, marquée par des échanges fructueux avec le président Xi Jinping, a permis de tracer de nouvelles orientations stratégiques pour renforcer la coopération bilatérale.

En outre, le Premier ministre chinois Li Qiang a souligné que son pays attache une importance particulière au développement de ses relations avec l’Algérie. Il a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec Sifi Ghrieb afin de mettre en œuvre les décisions prises par les deux chefs d’État.

🟢 À LIRE AUSSI : Inauguration du 1ᵉʳ Institut Confucius en Algérie pour l’enseignement de la langue chinoise

Pékin entend ainsi consolider la confiance politique, approfondir la coopération économique et technique, et élever le partenariat stratégique global sino-algérien à un niveau supérieur.

Le Président Tebboune confirme Sifi Ghrieb au poste de Premier ministre

Dans ce même sillage, il est important de rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait officiellement confirmé Sifi Ghrieb au poste de Premier ministre, le 14 septembre dernier. À cette occasion, le chef de l’État lui avait confié la mission de former le nouveau gouvernement algérien.

Deux semaines auparavant, Abdelmadjid Tebboune avait mis fin aux fonctions de l’ex-Premier ministre Nadir Larbaoui, désignant alors Sifi Ghrieb pour assurer l’intérim. Ce choix s’est confirmé, comme beaucoup s’y attendaient lors de l’audience accordée par le président de la République à son nouveau chef du gouvernement.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune confirme Sifi Ghrieb comme Premier ministre et lui confie la formation du gouvernement

« Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui le Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb. Il l’a confirmé Premier ministre et lui a confié la formation du nouveau gouvernement », précisait le communiqué de la présidence de la République.