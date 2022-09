La relation entre l’Algérie et les Etats-Unis est « solide et durable », a affirmé la sous-secrétaire d’Etat américaine, Wendy Sherman à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, à New York.

En effet, Lamamra a eu une rencontre la numéro deux de la diplomatie américaine, ce mercredi 21 septembre 2022, à New York, en marge de la tenue de la 77e session de l’assemblée générale des Nations Unies qui se tient au siège de l’ONU à New York.

C’est dans un tweet, partagé par la numéro deux de la diplomatie américaine, sur son compte Twitter, que l’on pouvait lire, que « ce fut un plaisir » de rencontrer le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra en marge des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU pour discuter notamment de la sécurité régionale et de notre partenariat économique.

En ajoutant : « J’ai hâte de continuer à approfondir notre relation solide et durable ».

L’Algérie, un partenaire solide pour la paix en Afrique

La veille, le mardi 20 septembre 2022, la responsable du département d’Etat américain, chargée des Affaires du Proche Orient, Barbara Leaf, avait indiqué que l’Algérie est un partenaire « solide » pour la paix et la stabilité dans la région et le continent africain.

Durant la 77e session de l’assemblée générale de l’ONU, la diplomate américaine a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, « pour discuter de la coopération américano-algérienne sur la stabilité régionale », peut-on lire sur un tweet du Bureau des affaires du Proche Orient au département d’Etat.

Les discussions ont porté aussi sur les derniers développements de la situation internationale dominée notamment par le conflit en Ukraine, la question palestinienne, la crise libyenne ainsi que la situation au Sahel. Mais aussi, « la paix et le prochain sommet de la Ligue arabe » prévu les 1er et 2 novembre en Algérie, d’après la même source.