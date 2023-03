Relation Belmadi – médias algériens : « il faut qu’il se calme un peu », RMC Sport

La relation « tendue » entre le sélectionneur national Djamel Belmadi et les journalistes a atteint l’autre rive de la méditerranée. En effet, le sujet a été évoqué sur l’émission sportive « RMC After Foot ».

Entre Djamel Belmadi et les médias algériens, ça a souvent chauffé, notamment lors des conférences de presses. Souvent agacé par les questions de certains journalistes, le sélectionneur ne mâche pas ses mots.

Le dernier incident entre Belmadi et les médias algériens remonte au début de la semaine en cours. Avant le départ de la sélection nationale en Tunisie pour aller disputer le match retour face au Niger (1-0), le driver des Verts allaient s’exprimer devant les médias. Mais il a fini par quitter la zone. La raison ? C’est tout simplement un téléphone portable d’un journaliste qui n’a pas cessé de sonner.

Il faut dire que ce énième incident entre Belmadi et les médias a divisé les Algériens. Si certains sont contre l’attitude du sélectionneur nationale, d’autres lui ont donné entière raison.

« Belmadi est devenue une caricature dans sa communication »

Il faut dire que la relation entre Djamel Belmadi et les médias algériens a atteint l’autre rive de la méditerranées. En effet, l’émission sportive française diffusée sur RMC « After Foot » en a fait un sujet.

« Ce qui me dérange de Belmadi, c’est sa relation avec les journalistes. Il est parti dans une forme de conflit avec eux, mais il n’en sortira jamais vainqueur face à la presse ». Dira Sofiane Zouaoui, l’un des consultant de l’émission.

Le concerné ne s’arrête pas là. Il appelle le sélectionneur national à se calmer. « Dans le dernier rassemblement, il y a un téléphone portable qui sonne et Belmadi se casse. C’est un manque de respect (…) Attention, là on rentre dans une vraie caricature et ça risque de bouffer l’esprit dans cette période clé mais aussi après être sortis de deux échecs cuisants. Alors qu’il y a une CAN qui arrive très prochainement et avec le renouvellement de l’effectif, t’as pas le temps de t’en brouiller avec la presse. Alors il faut qu’il se calme un peu ».