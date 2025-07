Relance industrielle : un nouveau cadre réglementaire pour l’électronique et l’électroménager

Dans le cadre de sa stratégie de relance des secteurs industriels clés, le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrib, a présidé ce jeudi une réunion importante au siège du ministère. L’événement a réuni les principaux opérateurs économiques actifs dans les domaines de l’électronique et de l’électroménager, dans le but de créer un groupe de travail chargé d’élaborer un cahier des charges spécifique à cette filière stratégique.

Ce rassemblement s’inscrit dans la démarche participative adoptée par le ministère, visant à organiser, encadrer et relancer les différentes activités industrielles du pays. Le ministre a écouté les préoccupations des professionnels et industriels du secteur, tout en insistant sur l’urgence de finaliser ce cahier des charges dans les plus brefs délais.

L’objectif est de mettre en place un cadre clair, efficace et durable pour structurer le secteur, encourager les investissements, garantir la qualité des produits et assurer un équilibre entre les exigences du marché national et les ambitions d’exportation.

Vers une industrie nationale solide et compétitive

La mise en place de ce référentiel vise à bâtir une véritable industrie électronique et électroménagère nationale, capable de répondre à la demande locale, tout en visant une réduction significative de la facture d’importation. Cette politique industrielle s’appuie aussi sur le développement de la sous-traitance locale, moteur de l’intégration industrielle et levier de compétitivité.

Selon le ministère, cette initiative s’inscrit également dans une perspective d’ouverture vers l’Afrique, un marché prometteur et encore peu exploité. L’exportation des produits algériens à destination des pays africains pourrait ainsi devenir un axe majeur de développement pour les industriels nationaux.

Engagement de l’État pour accompagner les opérateurs

Le ministre Sifi Ghrib a réitéré l’engagement de son département à accompagner les opérateurs de cette filière stratégique, en mettant à leur disposition un environnement favorable au développement de leur activité. L’objectif est d’accroître la compétitivité des entreprises algériennes sur le marché intérieur et à l’international.

Cette nouvelle dynamique industrielle marque un tournant dans la vision économique du pays, où l’État entend jouer pleinement son rôle de facilitateur et de régulateur au service d’un modèle industriel national souverain, innovant et exportateur.