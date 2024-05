Relance de l’activité d’ENIEM : Aoun octroie 3,5 milliards de DA

Lors de sa visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre de l’Industrie, Ali Aoun, a annoncé un financement crucial pour l’ENIEM, visant à revitaliser cette entreprise en difficulté.

En effet, le ministre Ali Aoun a alloué 3,5 milliards DA à l’Entreprise Nationale des Industries de l’Electroménager (ENIEM), soulignant l’importance de cette mesure pour soutenir le redressement de l’entreprise.

Dans un contexte où l’ENIEM a fait face à des obstacles majeurs ces dernières années, ce financement représente un soutien crucial pour sa survie et son développement futur.

Ali Aoun a insisté sur l’importance de l’utilisation responsable de ces fonds, enjoignant les responsables de l’ENIEM à les investir judicieusement pour assurer la viabilité à long terme de l’entreprise.

Dans le but de garantir que chaque dinar soit investi au profit de l’entreprise, le ministre a interdit à l’ENIEM toute activité de sponsoring, soulignant ainsi l’importance de concentrer les ressources sur la revitalisation de l’activité principale de l’entreprise.

Aoun souligne des amélioration positives pour ENIEM

En outre, pendant son discours concernant l’institution, le ministre a souligné qu’il y avait eu des améliorations positives et une grande amélioration de la situation générale de l’institution, après la mobilisation de tous et à tous les niveaux, en particulier après les instructions du président visant à redresser cette entité qui a récemment retrouvé son activité, en attendant de retrouver progressivement sa place sur le marché.

Après avoir parcouru les ateliers de l’usine et écouté des présentations détaillées sur le processus de production d’équipements de réfrigération et de cuisine, il a exprimé sa profonde appréciation pour les efforts déployés par les travailleurs et les responsables de l’institution, qui ont abouti à la reprise de l’activité de production. Le ministre a souligné la nécessité de préserver la nouvelle dynamique de l’usine en se concentrant sur la diversification des produits et l’amélioration du service après-vente afin de répondre aux exigences du marché, qui est prometteur et offre de nombreuses opportunités de développement dans ce domaine.

D’autre part, le ministre Aoun a appelé à la préservation et au développement continus des équipements de production, tout en suivant de près les différentes activités de l’usine.