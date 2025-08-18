Rejoindre une ENS, changer d’établissement… : nouvelle opportunité pour les bacheliers 2025

Les bacheliers fraîchement admis de la session 2025 disposent d’une fenêtre supplémentaire pour revoir leur avenir académique.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d’annoncer une période spéciale, du 19 au 23 août, consacrée aux cas dits « particuliers ». Une opportunité rare pour réajuster un choix parfois fait dans la précipitation.

Réorientation universitaire : une seconde chance pour les bacheliers 2025

Cette démarche s’adresse aux étudiants qui souhaitent modifier leur affectation initiale. Que ce soit dans la même ville universitaire ou ailleurs. Le dispositif inclut aussi les candidats désireux d’intégrer une École supérieure de l’enseignement pédagogique ou l’un de ses annexes. Ainsi que les structures de formation rattachées aux universités, dans la limite des places pédagogiques disponibles.

Concrètement, les demandes pourront être introduites exclusivement en ligne via la plateforme numérique officielle du ministère (progres.mesrs.dz/webetu). Un code QR figure également sur l’annonce ministérielle pour faciliter l’accès direct au portail.

Bacheliers 2025 : quels sont les cas concernés par cette réorientation spéciale ?

La note ministérielle précise trois grandes situations éligibles à cette procédure :

Changement de filière ou d’établissement : dans la même ville universitaire ou vers une autre wilaya.

: dans la même ville universitaire ou vers une autre wilaya. Inscription dans une École normale supérieure (ENS) ou ses annexes : une possibilité ouverte selon le nombre de places encore vacantes.

: une possibilité ouverte selon le nombre de places encore vacantes. Intégration d’un point de formation rattaché à une université : là aussi sous réserve de la capacité d’accueil disponible.

Cette mesure vise à répondre aux demandes des étudiants qui, après la première phase d’orientation, estiment que leur choix initial ne correspond pas à leurs aspirations, ou qui souhaitent saisir une opportunité d’intégrer une formation plus en adéquation avec leur projet professionnel.

Une procédure 100 % numérique

Le ministère traitera l’ensemble des dossiers en ligne, évitant ainsi le passage par les services administratifs. Ainsi, seuls les dépôts via la plateforme officielle seront pris en compte. Les étudiants concernés doivent soumettre leur demande entre le 19 et le 23 août, sans aucune prolongation possible.

En ouvrant ce créneau exceptionnel, le ministère entend offrir aux nouveaux bacheliers une chance supplémentaire de sécuriser leur avenir académique. Il s’agit aussi d’une manière de fluidifier l’accès aux filières et de mieux répartir les effectifs selon les disponibilités pédagogiques. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour de nombreux étudiants encore hésitants.