Rejet du contenu en soutien à la Palestine : l’initiative des influenceurs algériens

Dénonçant la brutalité et le caractère criminel de l’offensive de l’armée de l’occupation sur les civils palestiniens de la bande de Gaza, plusieurs Algériens ont vu leurs comptes sur les réseaux sociaux bloqués par les algorithmes de ces plateformes.

Restrictions sur le contenu jugé « sensible » quand il s’agit de partage des scènes de souffrance et de quotidien atroce, les plateformes semblent prendre parti et le doute s’est installé quant à leur politique de liberté d’expression

. Dans cette optique, des créateurs de contenu ont lancé une initiative pour contrebalancer la furia des médias classiques qui se sont mentionnés peu soucieux de la population palestinienne qui ne cesse de compter ses morts dans une omerta générale du « monde libre ».

Ainsi, dans une story Instagram, un créateur de contenu algérien a dit, « nombre sont ceux d’entre nous qui ont été restreints sur Instagram, Facebook et autres réseaux sociaux. Quand on partage des stories sur la souffrance des Palestiniens, les algorithmes nous bloquent. Nous avions imaginé une stratégie pour contrecarrer cela. », dit Nadir Ben Moussa, un jeune Algérien créateur de contenu.

Conscients de l’importance et de la puissance de l’information, ces créateurs de contenu ont lancé une cette louable initiative en soutien au peuple palestinien.

« Le fil d’actualité de plusieurs réseaux sociaux omet les vidéos qui montrent la souffrance des Palestiniens et les bombardements de l’armée du colonisateur. C’est la nouvelle forme de cette guerre qui est médiatique, entre autres », ajoute le jeune créateur de contenu.

Soutien à la Palestine : ce que les créateurs algériens proposent

Expliquant que plusieurs créateurs de contenu ont rejoint le paquebot de l’initiative sur les réseaux en soutien à la Palestine, Nadir Ben Moussa a indiqué, « Ils sont nombreux les créateurs qui jouissent d’une grande audience à prendre part et à soutenir l’idée. Nous allons appliquer une stratégie simple et que tout le monde prend part aussi », explique-t-il.

Se positionnant comme un concurrent des médias classiques et une alternative relayant la vérité omis, silencieuse et dérangeante pour certains, les créateurs de contenu envisagent « une maximisation du contenu dévoilant les crimes contre le peuple palestinien, tout en contournant, intelligemment, les règles de plus en plus arbitraires des réseaux sociaux ».

Par ailleurs, afin de pousser ce contenu « résistant et solidaire », les jeunes Algériens créateurs de contenu sur la toile invitent leurs abonnés à « signaler le contenu qui ne montre que l’autre facette de la vérité en Palestine, et qui, dans certains cas, cautionne le génocide. »

