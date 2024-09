Réinventer la Décoration intérieure : JOTUN lance 4 nouvelles peintures en Algérie

JOTUN, leader des peintures en Algérie, enrichit sa gamme de peintures intérieures avec 4 nouveaux produits alliant finition élégante et technologie de nettoyage facile.

Une histoire d’innovation depuis 1926

Depuis sa création en 1926, Jotun a toujours été à la pointe de l’innovation dans le domaine des peintures et des revêtements. l’entreprise est née d’une vision claire : repousser les limites du possible pour offrir à nos clients des solutions alliant esthétique, durabilité et performance. Cette vision, qui a guidés pendant près d’un siècle, continue de les inspirer aujourd’hui.

Jotun se réinvente en tant que marque de décoration intérieure, allant au-delà de la simple transformation des espaces physiques pour créer des maisons véritablement exceptionnelles.

4 nouvelles peintures révolutionnaires

JOTUN lance sur le marché algérien 4 peintures innovantes qui transformeront la décoration intérieure :

Fenomastic Wonderwall Lux

Cette peinture mate allie une technologie avancée « Easy-Clean », permettant un nettoyage facile tout en offrant la finition mate la plus lisse sur le marché. Elle possède notamment des propriétés antibactériennes et antifongiques, ainsi que son absence d’odeur typique



Finition mate ultra-lisse

Technologie « Easy-Clean »

Propriétés antibactériennes et antifongiques

Sans odeur, améliore la qualité de l’air

Fenomastic Wonderwall Life

Avec sa finition satinée luxueuse, cette peinture est conçue pour ceux qui recherchent à la fois esthétique et praticité. Elle est également sans odeur et offre une lavabilité supérieure et possède aussi des propriétés antibactériennes et antifongiques.

Finition satinée luxueuse

Haute lavabilité

Propriétés antibactériennes et antifongiques

Sans odeur

Fenomastic My Home Rich Matt :

Proposant une finition mate et lisse, cette peinture offre une expérience de couleur unique alliant beauté et performance tout en restant facile à entretenir.

Finition mate et lisse

Couleurs uniques

Facile d’entretien

Lady Design Touch of Suede :

Une peinture à effets qui se distingue par sa finition mate unique, avec un toucher exceptionnel de daim brossé permettant une expression moderne et tactile.

Effet daim brossé

Finition mate tactile

Look moderne

Disponibilité

Ces nouvelles peintures JOTUN seront disponibles dans les points de vente en Algérie à partir d’octobre 2024.