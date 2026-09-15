Réintégration scolaire : le calendrier officiel dévoilé

Le ministère de l’Éducation nationale précise le calendrier des demandes de réintégration scolaire. Cette procédure concerne les élèves du moyen et du secondaire général et technologique.

Le ministère a communiqué ces détails dans un avis destiné aux parents d’élèves concernés par cette démarche.

Les demandes se déposent exclusivement via le système informatique du secteur de l’Éducation nationale. La période d’ouverture démarre le mardi 22 septembre 2026. Elle se termine le samedi 3 octobre 2026 à minuit.

Deux accès possibles pour remplir le formulaire

Le parent ou le tuteur légal remplit le formulaire de demande via son espace personnel. Il peut passer par le portail national des services numériques Dzair Digital Services. Cet accès utilise la technologie de connexion unifiée SSO, disponible sur https://dzds.dz.

Il peut également accéder directement à l’espace des parents via le lien https://awlyaa.education.dz. Les parents non encore inscrits doivent d’abord créer un compte sur cette plateforme. Ils remplissent ensuite le formulaire électronique dans les délais impartis.

À LIRE AUSSI : Réorientation des lycéens : calendrier et procédures pour l’année scolaire 2026/2027

Les demandes de réintégration scolaire font l’objet d’un examen conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats seront communiqués le mercredi 7 octobre 2026. Cette notification passe par l’espace des parents et les établissements scolaires concernés.

Une rentrée effective dès le 8 octobre

Les élèves dont la demande a été acceptée doivent rejoindre leur établissement. Cette rentrée effective commence le jeudi 8 octobre 2026. Un délai supplémentaire est toutefois accordé aux familles.

Tout élève ne rejoignant pas son établissement avant le lundi 12 octobre 2026 perd son droit à la réintégration. Cette règle s’applique sauf justification acceptée par les autorités scolaires. La décision d’admission se trouve alors automatiquement annulée.

À LIRE AUSSI : Absences, retards, sanctions… ce que le nouveau règlement intérieur impose et interdit aux élèves

Le ministère précise plusieurs situations particulières. Les élèves nés en 2010 bénéficient d’une réintégration automatique. Cette règle s’applique conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les élèves à besoins spécifiques nés en 2008 profitent également d’une réintégration automatique. Cette mesure suit la réglementation applicable à cette catégorie d’élèves.

Des règles strictes pour garantir la validité de la procédure

Le ministère rappelle un point essentiel aux familles concernées. Tout élève admis qui ne rejoint pas son établissement dans les délais fixés perd définitivement son droit à la réintégration.

Le ministère précise enfin qu’aucune réintégration réalisée en dehors du système informatique ne sera reconnue. Cette règle s’applique aussi à toute procédure ne respectant pas les délais impartis. De telles démarches resteront sans effet administratif ou pédagogique pour l’élève concerné.

À LIRE AUSSI : URGENT. Éducation nationale : le ministère annule les changements annoncés en juillet