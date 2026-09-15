Urgent
Réintégration scolaire : le calendrier officiel dévoilé Le Qatar mise sur l’Algérie pour ses hydrocarbures : voici ce qui a été discuté avec Sonatrach Pour répondre à la forte demande locale : Lancement d’une nouvelle centrale de 136 MW dans cette wilaya « Même si Zidane m’appelle, mon choix est pour l’Algérie », ce binational opte pour les Verts Tariki alerte : Jusqu’à 1 an de prison et 100 000 DA d’amende pour cette infraction
Algérie

Réintégration scolaire : le calendrier officiel dévoilé

AH
Amel Hamana
2 min de lecture
Réintégration scolaire : le calendrier officiel dévoilé
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Le ministère de l’Éducation nationale précise le calendrier des demandes de réintégration scolaire. Cette procédure concerne les élèves du moyen et du secondaire général et technologique.

Le ministère a communiqué ces détails dans un avis destiné aux parents d’élèves concernés par cette démarche.

Les demandes se déposent exclusivement via le système informatique du secteur de l’Éducation nationale. La période d’ouverture démarre le mardi 22 septembre 2026. Elle se termine le samedi 3 octobre 2026 à minuit.

Deux accès possibles pour remplir le formulaire

Le parent ou le tuteur légal remplit le formulaire de demande via son espace personnel. Il peut passer par le portail national des services numériques Dzair Digital Services. Cet accès utilise la technologie de connexion unifiée SSO, disponible sur https://dzds.dz.

climatiseurs LG Algérie
climatiseurs LG Algérie

Il peut également accéder directement à l’espace des parents via le lien https://awlyaa.education.dz. Les parents non encore inscrits doivent d’abord créer un compte sur cette plateforme. Ils remplissent ensuite le formulaire électronique dans les délais impartis.

À LIRE AUSSI : Réorientation des lycéens : calendrier et procédures pour l’année scolaire 2026/2027

Les demandes de réintégration scolaire font l’objet d’un examen conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats seront communiqués le mercredi 7 octobre 2026. Cette notification passe par l’espace des parents et les établissements scolaires concernés.

Une rentrée effective dès le 8 octobre

Les élèves dont la demande a été acceptée doivent rejoindre leur établissement. Cette rentrée effective commence le jeudi 8 octobre 2026. Un délai supplémentaire est toutefois accordé aux familles.

Tout élève ne rejoignant pas son établissement avant le lundi 12 octobre 2026 perd son droit à la réintégration. Cette règle s’applique sauf justification acceptée par les autorités scolaires. La décision d’admission se trouve alors automatiquement annulée.

À LIRE AUSSI : Absences, retards, sanctions… ce que le nouveau règlement intérieur impose et interdit aux élèves

Le ministère précise plusieurs situations particulières. Les élèves nés en 2010 bénéficient d’une réintégration automatique. Cette règle s’applique conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les élèves à besoins spécifiques nés en 2008 profitent également d’une réintégration automatique. Cette mesure suit la réglementation applicable à cette catégorie d’élèves.

Des règles strictes pour garantir la validité de la procédure

Le ministère rappelle un point essentiel aux familles concernées. Tout élève admis qui ne rejoint pas son établissement dans les délais fixés perd définitivement son droit à la réintégration.

Le ministère précise enfin qu’aucune réintégration réalisée en dehors du système informatique ne sera reconnue. Cette règle s’applique aussi à toute procédure ne respectant pas les délais impartis. De telles démarches resteront sans effet administratif ou pédagogique pour l’élève concerné.

À LIRE AUSSI : URGENT. Éducation nationale : le ministère annule les changements annoncés en juillet

AH

Amel Hamana

Journaliste – Actualité nationale et société

Amel Hamana couvre l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers pour Algerie360.

Voir tous les articles de Amel Hamana →

À lire aussi

La une du jour

Le Qatar mise sur l’Algérie pour ses hydrocarbures : voici ce qui a été discuté avec Sonatrach

Le Qatar mise sur l’Algérie pour ses hydrocarbures : voici ce qui a été discuté avec Sonatrach

 Pour répondre à la forte demande locale : Lancement d’une nouvelle centrale de 136 MW dans cette wilaya

Pour répondre à la forte demande locale : Lancement d’une nouvelle centrale de 136 MW dans cette wilaya

 « Même si Zidane m’appelle, mon choix est pour l’Algérie », ce binational opte pour les Verts

« Même si Zidane m’appelle, mon choix est pour l’Algérie », ce binational opte pour les Verts

 Tariki alerte : Jusqu’à 1 an de prison et 100 000 DA d’amende pour cette infraction

Tariki alerte : Jusqu’à 1 an de prison et 100 000 DA d’amende pour cette infraction

 Renouvellement du passeport algérien en ligne : ce qui va changer après le test de Paris

Renouvellement du passeport algérien en ligne : ce qui va changer après le test de Paris

 Affaire Latifa Dib : l’ex-avocate voit sa peine réduite en appel

Affaire Latifa Dib : l’ex-avocate voit sa peine réduite en appel

Extra contenu