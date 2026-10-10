Réintégration des élèves : Le ministère de l’Éducation accorde un ultime délai

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la prolongation des délais d’examen des demandes de réintégration des élèves au niveau des directions de l’éducation, fixant la nouvelle échéance au mercredi 14 octobre.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, le ministère a indiqué que la période consacrée à l’étude de ces dossiers par les directions locales s’étalera du 11 au 14 octobre en cours.

À ce titre, la tutelle a invité les parents d’élèves concernés à suivre l’évolution de leurs demandes via l’espace réservé aux parents sur le système d’information du secteur de l’éducation nationale, afin de prendre connaissance des décisions prises par le biais des canaux officiels.

Nouveaux délais pour les recours

Le même communiqué souligne l’impératif pour les élèves dont les demandes ont été acceptées de finaliser les formalités d’inscription et de rejoindre les établissements scolaires d’affectation dans les délais impartis par les directions de l’éducation.

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Auparavant, le ministère avait mis en garde contre tout manquement, précisant que l’élève dont la demande est acceptée mais qui ne rejoint pas son établissement d’affectation sans motif valable — au plus tard le lundi 12 octobre — perdra définitivement son droit à la réintégration, entraînant l’annulation de l’avantage lié à l’acceptation de son dossier.

Dernière chance pour les élèves réintégrés

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale a réitéré son engagement à accompagner les élèves et leurs parents, ainsi qu’à œuvrer pour offrir des conditions propices à la poursuite de la scolarité, dans la limite des capacités disponibles et conformément à la réglementation en vigueur.

Cette démarche s’inscrit dans le souci de permettre aux élèves concernés de poursuivre leur cursus académique. Des commissions spécialisées sont ainsi chargées d’examiner les dossiers et d’étudier la possibilité de réintégrer les candidats dans d’autres établissements scolaires disposant de places pédagogiques, et ce, selon les capacités d’accueil ainsi que les conditions et critères réglementaires établis.

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Pour rappel, cette mesure intervient dans le sillage de l’ouverture — intervenue du 22 septembre jusqu’au samedi 3 octobre à minuit — des inscriptions pour les demandes de réintégration des élèves des cycles moyen et secondaire (général et technologique) au titre de l’année scolaire 2026-2027.