Réinscriptions universitaires 2026-2027 : le ministère dévoile le calendrier officiel

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu public le calendrier officiel des réinscriptions universitaires pour l’année académique 2026-2027. Cette annonce s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée universitaire et vise à harmoniser les différentes opérations pédagogiques et administratives au sein des établissements d’enseignement supérieur.

Selon une note publiée par la Direction générale de l’enseignement et de la formation, les opérations de réinscription des anciens étudiants débuteront le mardi 23 juin 2026 via la plateforme numérique intégrée PROGRES.

Le ministère précise que le lancement des réinscriptions dépendra de l’avancement des délibérations finales de l’année universitaire 2025-2026 au sein des différents établissements d’enseignement supérieur.

Des réinscriptions et paiements entièrement dématérialisés

Le ministère a également fixé au lundi 13 juillet 2026 le début du paiement des frais de réinscription pédagogique, ainsi que des frais d’hébergement et de transport universitaires.

Les étudiants devront désormais régler leurs frais de réinscription, d’hébergement et de transport universitaire exclusivement par voie électronique à l’aide de la carte Edahabia, le ministère mettant ainsi un terme au recours au mandat postal.

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie de numérisation des services universitaires engagée par les autorités. Elle vise à simplifier les démarches administratives, réduire les délais de traitement et offrir aux étudiants un accès plus rapide et plus sécurisé aux différents services proposés par leurs établissements.

Voici les principales échéances à retenir

Outre les réinscriptions, le ministère a fixé plusieurs dates importantes pour la clôture de l’année universitaire en cours. Ainsi, le mercredi 15 juillet 2026 constitue la date limite pour l’achèvement de l’ensemble des opérations pédagogiques de l’année universitaire 2025-2026, notamment la validation des résultats et la finalisation des délibérations.

Par ailleurs, le samedi 25 juillet 2026 a été retenu comme dernier délai pour l’activation ou la désactivation des comptes étudiants sur la plateforme PROGRES. Cette étape est indispensable pour garantir le bon déroulement des procédures administratives liées à la prochaine rentrée.

À travers cette nouvelle feuille de route, le ministère de l’Enseignement supérieur poursuit ses efforts de modernisation de la gestion universitaire.

Le ministère entend garantir une rentrée universitaire 2026-2027 dans les meilleures conditions en renforçant la coordination entre les établissements et en généralisant les services numériques.

Il appelle également les étudiants à respecter les échéances fixées et à consulter régulièrement les communications de leurs universités afin d’effectuer leurs démarches dans les délais impartis et d’éviter tout retard susceptible de compromettre leur réinscription.