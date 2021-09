Reims – PSG : Thierry Henry sous le charme d’une pépite Algérienne

Dimanche dernier, lors du match du Reims contre le PSG, sur la pelouse du stade Rémois, une étoile a brillé. Il s’agit de l’Algérien Ilan Kebbal, qui avait fait face à la légende Lionel Messi et à ses coéquipiers du PSG. Malgré la défaite de son équipe (2-0), Kebbal a gagné en charme auprès de Thierry Henry, une autre légende vivante du Football.

Au Stade du Reims, dimanche dernier, le jeune joueur Algérien, Ilan Kebbal, a livré une performance exceptionnelle devant le PSG. Cette performance lui a valu que les yeux d’ex-international Français, Thierry Henry, soient rivés sur lui.

« Dans 15 ans, c’est toi qu’on applaudira »

Après le match, le jeune Ilan Kebbal a été invité sur le plateau d’après-match sur Amazon Prime Video, diffuseur de la rencontre. Thierry Henry, présent sur le plateau en tant que consultant de cette rencontre de la 4e journée, a adressé des compliments à la jeune pépite Algérienne, et lui a prédit un avenir radieux.

En effet, et grâce à la performance du jeune Kebbal, Thierry Henry a avoué avoir été charmé. « On m’avait prévenu sur ta façon de prendre la balle, d’être toujours disponible. Aujourd’hui tu n’as pas eu peur, c’est bien », a confié l’ex-international Français, l’ancienne star d’Arsenal.

Thierry henry ne s’est pas arrêté là. Toujours en s’adressant à la pépite Algérienne, il lui dit « j’ai vu aujourd’hui, tu n’as pas eu peur d’aller faire des 1 contre 1, ta superbe passe pour ton attaquant en première période ». Henry a semblé être tout à fait satisfait de la performance du jeune Ilan.

Pour conclure, Henry prédit l’avenir du jeune joueur Algérien. « Continue comme ça. J’espère qu’un jour, tu rentreras ici et on t’applaudira après 15 ans de carrière, et pourquoi pas ? », en faisant allusion aux applaudissements que Messi a reçus en entrant en tant que remplaçant. Pour seule réponse de la part du jeune Kebbal, Henry a reçu un sourire et un remerciement. « Merci beaucoup. Venant de vous, c’est un très gros compliment pour moi. Je voudrais vous remercier ».