Réhabilitation du Barrage Vert en Algérie : quel est l’état d’avancement du projet ?

L’Algérie poursuit son initiative de réhabilitation du Barrage Vert et intensifie ses efforts pour lutter contre la désertification et améliorer les conditions climatiques locales. Pour cela, plusieurs mesures seront mises en place et une somme de 75 millions de dinars sera mobilisée pour le projet.

Le lancement de la première phase du projet “Barrage Vert” par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu lieu en octobre 2023. À ce moment-là, une superficie de 18 000 hectares a été réservée au reboisement. Cette année, 11 000 hectares ont été ajoutés au projet avec de nouvelles initiatives développées et un budget de 75 millions de dinars pour le financement du projet jusqu’à 2030.

De plus, l’objectif à l’horizon 2027 est de réaliser une couverture forestière de 4.7 millions d’hectares. Pour cela, la direction générale des forêts (DGF) a mis en place un plan à long terme. Cette nouvelle stratégie vise à garantir une gestion durable et optimale des ressources forestières, ainsi qu’à renforcer les écosystèmes locaux.

De nouveaux objectifs pour le projet Barrage Vert

En effet, la somme allouée au projet de réhabilitation du Barrage Vert ne se limite pas au reboisement. Le plan inclut diverses actions en collaboration avec les jeunes agriculteurs locaux. Ils s’occupent de la gestion des ressources hydriques, de l’aménagement des pistes forestières ainsi que du contrôle et de l’entretien des surfaces reboisées.

De plus, un programme de fixation de dunes est en cours dans plusieurs wilayas du pays. À savoir, Laghouat, El Bayed, M’Sila, Naâma et Djelfa.

Le plan vise également à diversifier les plantations dans différentes zones agricoles. Cela consiste à intégrer des arbres à croissance rapide tel que l’olivier. Par ailleurs, 909 ha d’oliviers ont été plantés à Khenchela sur la lisière de Oued Larab.

En outre, une centaine d’hectares, prévue pour la plantation de l’atriplex, est désormais réservée aux figues de barbarie. Répondant ainsi à la demande des habitants de la wilaya de Khenchela qui ont refusé la décision initiale.

Une plateforme numérique pour le Barrage Vert en 2025

Afin de suivre de près l’évolution du projet de réhabilitation du Barrage Vert, une plateforme numérique spécialisée est en cours de développement. La numérisation de cette plateforme progresse efficacement et 70 % du travail est déjà accompli. Cet outil en ligne devrait donc être opérationnel à partir de l’année prochaine.

En somme, le Barrage Vert est un projet innovant et ambitieux. Il s’engage dans la lutte de la désertification pour offrir un avenir durable à l’Algérie. Et ce, tout en contribuant au développement de l’économie locale.