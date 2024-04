Régulation du marché des smartphones en Algérie: vers la relance de la fabrication locale

Une réunion ministérielle s’est tenue à Alger, centrée sur la régulation et l’organisation du marché des smartphones en Algérie, avec un accent particulier sur la possibilité de relancer leur fabrication locale. Présidée par le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, cette séance de travail a également réuni le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, ainsi que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni.

En effet, au cours de cette réunion, où étaient présents également le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, et des opérateurs économiques du secteur des téléphones mobiles, les opérateurs ont partagé diverses expériences relatives à l’assemblage des téléphones mobiles, soulignant l’importance de l’expérience passée et des investissements réalisés dans ce domaine. Les chaînes de production sont prêtes à être remises en marche pour relancer cette industrie.

Dans le cadre de la coordination entre les départements ministériels, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a souligné l’importance de recenser toutes les potentialités disponibles et de coordonner les efforts pour mener à bien cette initiative.

Modernisation des infrastructures et impératif d’autosuffisance

En outre, le ministre de la Poste et des Télécommunications a mis en avant les efforts de son secteur pour moderniser les infrastructures et fournir l’accès à Internet. Il a souligné l’importance de garantir l’autosuffisance sur le marché local en fournissant des smartphones dotés des dernières technologies, tout en assurant un service après-vente efficace.

Alors que de se son côté, le ministre du Commerce a souligné la nécessité de contrôler le commerce extérieur et d’effectuer une évaluation approfondie pour éviter les erreurs du passé, notamment en ce qui concerne l’intégration.

De plus, les opérateurs économiques présents ont exprimé leur satisfaction à l’égard de la stratégie gouvernementale visant à relancer cette activité. Ils ont affirmé leur volonté de contribuer à atteindre les objectifs fixés. Et ils ont aussi convenu de poursuivre les rencontres avec les opérateurs économiques afin de définir les grandes lignes du cahier des charges régissant cette activité.

En conclusion, cette réunion ministérielle a mis en lumière l’importance de la collaboration entre les différents acteurs pour relancer la fabrication locale des smartphones en Algérie. Avec une volonté affirmée et une coordination ministérielle renforcée, l’objectif d’atteindre l’autosuffisance dans ce domaine semble à portée de main.