Régulation des prix – Ramadan 2024 : nouvelles instructions du ministère du Commerce

Hier, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a présidé une réunion nationale à Alger, consacrée à l’évaluation des cadres du secteur, selon un communiqué ministériel.

La réunion, axée sur l’appréciation des performances des directeurs régionaux et de wilaya, la création d’une feuille de route sectorielle, ainsi que les préparatifs en cours pour le mois de Ramadan, a été le théâtre de directives cruciales émises par Zitouni. Ces directives, spécifiquement liées à l’approvisionnement du marché, comprennent une stricte surveillance sur le terrain de la distribution des viandes importées, tout en maintenant le prix de vente fixé par l’État à 1200 DA par kilogramme.

Ramadan 2024 : Zitouni donne des instructions claires pour le maintien des prix

Le ministre a souligné l’importance de mettre en place un registre détaillé des distributeurs de produits de consommation courante, intégrant toutes les données relatives à la distribution et aux stocks. De plus, Zitouni a exhorté les cadres présents à finaliser la cartographie nationale de distribution et à introduire les prix de chaque produit d’ici à la fin du mois de janvier.

La mise en œuvre de ces mesures est prévue avant le 15 février, avec une attention particulière portée sur les produits de grande consommation. Zitouni a ordonné de compléter la cartographie nationale de distribution, en insistant sur l’inclusion des prix à tous les niveaux, du producteur au détaillant. Ces actions visent à résoudre les perturbations des produits, conformément à une approche moderne et légale.

À cet effet, Zitouni a demandé aux acteurs du secteur « d’analyser la structure des prix de l’importateur jusqu’au commerçant afin limiter la manipulation de ces derniers et de lutter contre le stockage de produits pour des fins de monopole ».

Directives cruciales pour l’approvisionnement et les préparatifs du Ramadan

Le ministre a également annoncé le lancement de la deuxième phase du recensement économique, soulignant l’importance de recenser toutes les capacités de production pour des décisions gouvernementales éclairées. En matière de contrôle, Zitouni préconise une méthode d’accompagnement et d’orientation avant de recourir à des mesures répressives, tout en soulignant la nécessité de respecter la loi.

La réunion a également abordé les préparatifs en vue du mois sacré, avec des instructions pour organiser des espaces de vente promotionnelle dans toutes les wilayas et coordonner avec les directions de la solidarité pour l’encadrement de la distribution du panier de Ramadan. Ces mesures marquent une approche proactive pour garantir un approvisionnement stable et équitable sur le marché, en alignement avec les exigences du développement économique en cours.