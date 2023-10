Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a récemment dévoilé des développements importants concernant les bureaux de change en Algérie. Il a confirmé l’existence d’un système réglementaire au sein de la Banque d’Algérie, destiné à superviser ces établissements financiers clés.

Faid s’est également prononcé quant à la date de mise en service du système de réglementation des bureaux de change en Algérie.

Régulation des bureaux de change : la date de lancement du système révélée

Les bureaux de change bientôt opérationnels en Algérie

L’approbation du projet de système régissant les licences, la création et l’exploitation des bureaux de change par le Conseil monétaire et bancaire représente une étape majeure dans cette initiative.

Le but de ce projet, tel que déclaré par la Banque d’Algérie, est de créer un environnement favorable à l’établissement d’un réseau étendu de bureaux de change à travers le pays. Ce nouveau système est sur le point d’être mis en œuvre dans les semaines à venir, explique Faid.

À LIRE AUSSI : La Banque d’Algérie annonce du nouveau concernant les bureaux de change

Ainsi, les bureaux de change tels qu’annoncés devraient être mis en service d’ici peu, permettant au citoyen d’acheter et de vendre des devises étrangères plus simplement et à un cout étudié.

Il est à noter que cette initiative sera suivie d’une révision des règles régissant ces opérations, afin de s’adapter à l’évolution économique et sociale du pays. L’annonce de ces développements promet d’apporter des changements significatifs dans le secteur des bureaux de change en Algérie, avec des avantages potentiels pour la population et l’économie nationale.

Bureaux de change : qu’est qui va changer pour le citoyen ?

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un effort progressif visant à faciliter les opérations de change au profit du grand public. Elle devrait également contribuer à la création d’un réseau bien organisé et contrôlé d’institutions offrant des services de change à travers tout le pays.

À LIRE AUSSI : L’augmentation de l’allocation touristique en Algérie de nouveau évoquée

Les activités du Conseil monétaire et bancaire ne se limitent pas à la régulation des bureaux de change, elles englobent également d’autres opérations essentielles, notamment les droits de change, les subventions pour les résidents qui voyagent à l’étranger à des fins touristiques ou professionnelles, ainsi que les coûts liés aux études et aux stages.