Une nouvelle circulaire sur la régularisation par le travail verra le jour avant la fin de l’année 2026. C’est l’annonce majeure faite au Sénat début novembre par la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté en France. Actuellement en préparation au ministère de l’Intérieur, ce texte très attendu précisera les nouvelles conditions de délivrance des titres de séjour pour les travailleurs étrangers en France.

Ce futur document viendra détailler les critères sur lesquels les préfectures s’appuieront pour étudier les dossiers d’admission exceptionnelle au séjour (AES) des travailleurs étrangers. Cette annonce tombe à point nommé, à quelques semaines seulement de l’expiration du dispositif dédié aux métiers en tension, fixée au 31 décembre 2026. Face aux craintes liées à cette date butoir, l’exécutif se veut toutefois rassurant : la régularisation par le travail restera bel et bien possible au-delà de cette échéance.

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Régularisation par le travail : ce qui change après la fin des métiers en tension

Instauré par la loi immigration du 26 janvier 2024 et encadré par l’article L. 435-4 du Ceseda (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), ce mécanisme ouvre la voie à l’admission exceptionnelle au séjour. Sous réserve de remplir plusieurs critères, il permet aux travailleurs sans-papiers exerçant dans un secteur en pénurie de main-d’œuvre (les fameux « métiers en tension ») d’obtenir un titre de séjour.

Si ce mécanisme temporaire expire officiellement le 31 décembre 2026, la voie de la régularisation reste ouverte. Les travailleurs étrangers concernés conserveront la possibilité de déposer un dossier via l’article L. 435-1 du Ceseda, le cadre général qui régit l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale.

À la tribune du Sénat le 5 novembre, la ministre déléguée Marie-Pierre Vedrenne a tenu à lever toute ambiguïté : l’exécutif entend bien préserver cette voie de régularisation. Une priorité assumée, en particulier pour les travailleurs étrangers qui exercent dans les filières en pénurie de main-d’œuvre. Un mécanisme qui a déjà fait ses preuves : selon les données communiquées par la ministre, ce cadre général a permis de délivrer près de 10 000 titres de séjour au titre du travail sur l’année 2025.

Nouvelle circulaire immigration : les 4 critères retenus pour la régularisation

La future circulaire viendra fixer la grille d’évaluation des préfectures pour l’instruction des dossiers de régularisation par le travail. Lors de son intervention, la ministre a détaillé quatre critères essentiels qui guideront l’examen des demandes :

L’ancienneté de présence sur le territoire français ;

La réalité et la stabilité de l’activité professionnelle ;

Le degré d’insertion du demandeur dans la société française ;

Le respect de l’ordre public.

Durée de présence en France, réalité et stabilité de l’emploi, degré d’intégration et respect de l’ordre public : tels sont les paramètres clés que l’administration passera au crible. En reprenant ainsi les grandes lignes du dispositif de 2024 tout en conservant un examen au cas par cas, le gouvernement rappelle qu’aucune régularisation n’est de droit : réunir ces critères n’entraînera donc pas la délivrance automatique d’un titre de séjour.

Une circulaire attendue d’ici la fin de l’année 2026

La ministre le rappelle sans ambiguïté : la régularisation par le travail demeure une mesure dérogatoire et non un droit acquis. Si la future circulaire viendra harmoniser les critères d’instruction, chaque préfecture conservera son pouvoir souverain d’appréciation au cas par cas. Pour les travailleurs étrangers, la nuance est capitale : justifier de plusieurs années de présence en France ou d’un emploi stable ne suffira donc pas, à lui seul, à garantir l’obtention automatique d’un titre de séjour.

Tous les regards sont désormais tournés vers le ministère de l’Intérieur, qui doit publier officiellement cette circulaire dans les prochaines semaines. C’est ce document qui dévoilera le mode d’emploi précis appliqué aux demandes de régularisation une fois le dispositif des métiers en tension définitivement clos.

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