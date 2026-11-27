Les contribuables ayant opté pour la régularisation fiscale volontaire bénéficient d’une nouvelle garantie de la part de l’administration fiscale. La Direction générale des impôts (DGI) a décidé de les exclure des programmes de contrôle fiscal prévus pour les quatre prochaines années, selon une instruction datée du 25 novembre 2026.

Cette mesure concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales ayant adhéré à la procédure exceptionnelle de régularisation fiscale volontaire, instaurée par la loi de finances 2026. Dans une instruction portant le numéro 8847/2026, adressée aux directeurs des impôts de wilaya, la DGI leur demande de ne pas inscrire ces contribuables sur les listes des personnes susceptibles de faire l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’année 2027.

Cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article 93 de la loi de finances 2026. Celui-ci prévoit que les personnes ayant respecté la procédure ne peuvent faire l’objet, pour les montants déclarés, d’un redressement fiscal, de mesures de recouvrement ou de poursuites judiciaires.

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Une protection prolongée jusqu’en 2030

La garantie ne se limite toutefois pas à l’année 2027. La DGI précise que cette exclusion doit également être appliquée aux programmes de contrôle fiscal des trois années suivantes, soit 2028, 2029 et 2030. Elle concerne aussi bien le contrôle sur pièces que le contrôle sur place.

Autrement dit, les contribuables ayant volontairement déclaré leurs sommes non déclarées dans le cadre de ce dispositif bénéficient d’une protection de quatre ans contre les contrôles portant sur les montants régularisés. Cette garantie ne signifie cependant pas une immunité générale pour d’autres sommes ou obligations fiscales étrangères à la procédure.

Par ailleurs, la Direction générale des impôts annonce la transmission prochaine d’une nouvelle note d’orientation destinée à préciser les critères à retenir pour l’élaboration des programmes de contrôle fiscal de 2027.

Pour rappel, la régularisation fiscale volontaire, prévue par l’article 93 de la loi de finances 2026, permet aux personnes physiques et morales de déclarer volontairement des fonds ou revenus jusque-là non déclarés, en contrepartie du paiement d’un taux libératoire de 8 %, selon les conditions fixées par la réglementation.

À travers cette nouvelle instruction, les autorités fiscales entendent concrétiser leur engagement envers les contribuables ayant choisi de régulariser leur situation, tout en encourageant l’intégration des fonds non déclarés dans les circuits officiels de l’économie nationale.