Régularisation des travailleurs sans papiers en France : la circulaire de Bruno Retailleau mise en échec

À l’occasion d’une réunion interministérielle et partenariale le 26 mai, le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a exprimé sa volonté de rétablir un cadre strict et lisible pour la régularisation des travailleurs en situation irrégulière occupant des emplois dits « en tension ». De plus, cette démarche marque une rupture nette avec l’action de son prédécesseur, Bruno Retailleau.

En France, le ministère de l’Intérieur prévoit d’optimiser les procédures de régularisation. Il prévoit aussi le renouvellement des titres de séjour pour les travailleurs étrangers du secteur des métiers en tension.

Le sujet a été mis sur la table le 26 mai dernier. Cela s’est fait à l’occasion d’une réunion de travail réunissant les ministères de l’Intérieur, du Travail et des Solidarités avec l’ensemble des partenaires sociaux.

La fin de la circulaire de Retailleau approche

Cette dynamique s’inscrit dans le calendrier de la fin de la circulaire Retailleau. Introduit le 23 janvier 2025, ce texte avait considérablement durci la politique migratoire française. Il a aussi affecté de plein fouet les conditions de séjour des travailleurs étrangers.

Sollicité par l’AFP jeudi 4 juin, l’entourage de Laurent Nuñez a indiqué que l’objectif du gouvernement était d' »améliorer l’efficacité » des régularisations pour les travailleurs étrangers. Notamment, ceux qui sont investis dans les secteurs en pénurie de main-d’œuvre.

Par ailleurs, l’objectif affiché par le ministère est de fluidifier le renouvellement des titres de séjour dans les secteurs en pénurie de main-d’œuvre. En effet, pour y parvenir, un renfort de personnel est prévu afin de diviser par deux les délais de traitement des dossiers. L’ambition étant de les faire passer de 100 à 50 jours.

Le renouvellement des titres de séjour pour les métiers en tension accéléré

En pratique, les procédures seront allégées pour les travailleurs étrangers déjà régularisés dans les secteurs en pénurie de main-d’œuvre. Ainsi, le délai d’instruction de leur renouvellement de titre de séjour sera tout simplement divisé par deux.

De son côté, le ministère du Travail prévoit de pérenniser le dispositif de régularisation par l’emploi à travers une nouvelle circulaire. Cette mesure, r&eacute;clam&eacute;e par les partenaires &eacute;conomiques et sociaux, devrait prendre le relais de la circulaire Retailleau d&egrave;s son expiration. Cela interviendra à la fin de l’année.

Pour rappel, la liste actualisée en mai 2025 recense environ 80 métiers en pénurie de main-d’œuvre. En effet, pour prétendre à une régularisation, les travailleurs sans papiers de ces secteurs doivent prouver trois ans de résidence en France et fournir 12 bulletins de salaire sur les 24 derniers mois.

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