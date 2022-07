Régularisation des sans papiers en Allemagne : qui est concerné ?

Après la France, qui a décidé de suspendre ses obligations de quitter le territoire. Et d’être plus clémente envers les étudiants étrangers ayant fui l’Ukraine. C’est au tour de l’Allemagne de se mouiller dans le même bain. En effet, ce pays s’est engagé dans une démarche de régularisation des personnes en situation irrégulière dans son territoire.

Pour rappel, les autorités françaises ont décidé d’accorder un moratoire aux étudiants étrangers qui ont fui la guerre en Ukraine. Ce délais s’étale jusqu’à la prochaine entrée universitaire, dans ce pays. De manière à leur permettre la régularisation de leur situation en France.

Dans le même sillage, le gouvernement allemand a adopté le mercredi 6 juillet dernier, un nouveau projet de loi. Permettant la régularisation des dizaines de milliers de sans papiers qui ont pu intégrer la vie allemande. Ceux-ci ne disposant pas, forcément, d’un permis de séjour, peuvent enfin se voir profiter d’une situation stable et durable.

En effet, le département d’Olaf Scholz a approuvé, hier, cette loi. Et ce, lors du conseils des ministres. Pour rappel, cette loi a été initiée en fin 2021, visant la facilitation de l’intégration de ces migrants étrangers, qui ne disposent malheureusement pas du droit de travail.

L’Allemagne instaure des conditions pour l’octroi du permis de séjour définitif

Cette décision des autorités allemande, concerne plus de 130000 sans papiers, se trouvant dans se pays. Cependant, pour profiter de ce droit. Les personnes en situation irrégulière auront d’abord accès à un permis de séjour d’un an. Ainsi, durant cette période, ceux-ci sont appelé à justifier leurs capacités financières et à prouver qu’ils sont aptes à subvenir aux besoins de la vie allemande.

Au terme de ce premier permis de séjour, les migrants ayant justifiés des fonds suffisants, pourront enfin recevoir leur titre de séjour définitif. Par ailleurs, le texte de cette loi stipule également des facilitation concernant les regroupements familiaux de ses étrangers.

De plus, ce projet de loi portant la régularisation des sans papiers porte également quelques facilitations pour les demandeurs du droit d’asile. En effet, l’Allemagne prévoit de mettre en place des cours d’intégration et de langue professionnelle. Et ce n’est pas tous, les réfugiés ayant suivi une formation dans le domaine médical, peuvent désormais accorder leurs services aux autres demandeurs d’asile.

Par ailleurs, l’avis des associations défendant la cause humaine reste mitigé. C’est notamment le cas de l’association « Terre des hommes », qui estime que cette initiative est juste mais insuffisante.