Regroupement familial, immigration : ce pays Schengen veut durcir ses conditions

Pour réduire le nombre de nouveaux arrivants et de favoriser l’intégration de ceux déjà présents sur son territoire, la Suède a dévoilé son intention de durcir drastiquement les règles du regroupement familial. Cet État Schengen estime que ces règles sont “très généreuses” et souhaitent les aligner avec celles du droit de l’Union européenne.

Il s’agit d’une décision prise pour réduire et contrôler l’immigration, mais aussi de fluidifier et rendre plus rapide le processus pour les étrangers que le gouvernement suédois estime éligibles.

La Suède va durcir les conditions du regroupement familial : voici ce qui pourrait changer

En effet, le 9 juillet dernier, le gouvernement suédois a fait part de sa volonté de changer sa politique d’immigration en matière du regroupement familial, jugée “trop généreuse“. Pour ce faire, le pays scandinave envisage de charger un enquêteur pour réviser la réglementation, en vigueur, relative à l’octroi du titre de séjour par affiliation. Sa mission principale est de répondre aux objectifs d’efficacité fixés par le gouvernement.

Pour garantir une politique migratoire à la fois responsable et durable à long terme, le gouvernement suédois envisage d’augmenter la limite d’âge pour le refus d’un permis de séjour, pour des liens personnels, de 18 à 21 ans. Mais ce n’est pas tout. La Suède compte aussi supprimer les mesures autorisant l’octroi de titre de séjour pour des raisons particulièrement pénibles et exceptionnelles.

Ces changements sont encore en phase d’études et de discussion. L’annonce de ces durcissements a suscité plusieurs réactions de la part des associations qui défendent le droit de ses ressortissants étrangers à la vie en famille.

Octroi de titre de séjour : des conditions plus strictes en Suède

Pour mémoire, le mois d’octobre dernier, le pays a adopté de nouvelles restrictions permettant de mieux cadrer l’immigration des travailleurs qualifiés. Ce projet concerne l’octroi de titre de séjour pour les étrangers. En effet, les autorités suédoises ont décidé d’augmenter le montant du salaire minimum, exigé pour ces ressortissants, pour obtenir leur permis de séjour.

Désormais, les travailleurs étrangers devront générer 80% du salaire moyen du pays, soit 2 900 euros, pour espérer obtenir un titre de séjour dans ce pays. Ce changement reflète la nécessité de disposer d’une situation financière stable, qui devient de plus en plus un critère incontournable pour un séjour professionnel en Suède.

À LIRE AUSSI :

>> Bourses doctorales Jean Sénac 2024 : la date limite des inscriptions prolongée

>> France : nouvelle procédure pour le renouvellement des cartes de résident de 10 ans