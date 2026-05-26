« Règlement de comptes », l’entourage de Bounedjah réagit après sa mise à l’écart

L’éviction de Baghdad Bounedjah de la liste de Vladimir Petkovic pour la Coupe du monde 2026 continue de faire énormément parler. Alors que plusieurs observateurs tentent encore de comprendre les raisons de cette absence surprise, l’entourage de l’attaquant d’Al Shamal SC a décidé de sortir du silence avec une déclaration qui risque d’alimenter encore davantage la polémique.

Cadre historique des Verts et quatrième meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale, Bounedjah ne figure pas parmi les joueurs retenus pour le grand rendez-vous mondial. Une décision forte de Petkovic qui a immédiatement provoqué une vague de réactions chez les supporters algériens. Entre ceux qui estiment que le sélectionneur national prépare l’avenir et ceux qui jugent cette mise à l’écart injuste, le débat reste particulièrement animé.

Depuis plusieurs jours, différentes explications circulent autour de cette absence. Certains évoquent avant tout des raisons sportives, notamment une baisse de rendement du joueur. En revanche, d’autres parlent plutôt de tensions internes et de désaccords avec le staff technique. Plusieurs médias spécialisés ont d’ailleurs affirmé que certaines attitudes du joueur lors des précédents rassemblements n’auraient pas été appréciées par Petkovic.

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Le frère de Bounedjah évoque un « Règlement de comptes »

Mais c’est surtout la sortie du frère de Baghdad Bounedjah qui fait actuellement réagir sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram publiée, ce dernier a lâché un message très court mais lourd de sens : « Règlement de comptes…On s’en remet à Dieu ». Une phrase qui laisse clairement entendre que l’absence du joueur ne serait pas uniquement liée à des considérations sportives.

Cette publication a rapidement enflammé la toile. De nombreux internautes y voient une attaque directe envers le sélectionneur national, accusé par certains de vouloir tourner définitivement la page Bounedjah. D’autres, au contraire, estiment que ce type de sortie ne fait que confirmer l’existence de tensions autour du joueur et justifie indirectement la décision prise par le staff des Verts.

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Une mise à l’écart qui divise

Il faut dire que l’Oranais reste un joueur emblématique en équipe nationale. Malgré ses 34 ans, beaucoup considèrent encore qu’il pouvait apporter son expérience lors d’une compétition aussi exigeante qu’une Coupe du monde. Son profil physique et sa capacité à peser sur les défenses continuent d’être appréciés par plusieurs spécialistes.

Une chose est sûre : l’absence de Baghdad Bounedjah ne laisse personne indifférent. Et avec cette sortie énigmatique de son entourage, la polémique autour des choix de Vladimir Petkovic est loin d’être terminée. Reste à savoir maintenant quels arguments va donner le driver des Verts concernant la mise à l’écart du joueur lors de la conférence de presse de dimanche prochain.

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