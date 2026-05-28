Des registres de commerce comme couverture: l’incroyable logistique d’un réseau de paris en ligne démantelé

Neuf commerçants, inscrits en règle au registre du commerce, cachaient en réalité les commandes d’une organisation cybercriminelle transnationale. La Gendarmerie nationale vient de démanteler ce réseau invisible qui brassait des millions à travers des plateformes clandestines. En convertissant les gains des parieurs en cryptomonnaies (monnaies virtuelles) vers l’étranger, ce groupe contournait de front la législation financière du pays.

Les rouages techniques d’un trafic de paris en ligne qui convertissait ses gains via registres de commerce

L’enquête menée par les services de sécurité a dévoilé le mode opératoire précis de l’organisation. Les suspects utilisaient des activités commerciales légales comme couverture pour dissimuler la nature réelle de leurs revenus. Derrière cette vitrine, le réseau gérait des plateformes clandestines dédiées aux jeux de hasard, aux loteries et aux paris en ligne non autorisés.

Ainsi, le mécanisme financier reposait sur la conversion immédiate des fonds. L’organisation transformait les bénéfices accumulés en monnaie nationale en monnaies numériques avant de les transférer vers des comptes à l’étranger. Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi un ensemble d’équipements technologiques qui servaient à alimenter, charger et transférer les comptes des parieurs.

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Le Service central opérationnel de lutte contre la criminalité organisée de la Gendarmerie nationale, via sa division économique et financière, a dressé le bilan des saisies matérielles et financières :

9 personnes arrêtées au cours de l’opération.

au cours de l’opération. 103 millions de centimes en monnaie nationale.

en monnaie nationale. 2 515 euros en devises étrangères.

en devises étrangères. 3 voitures de tourisme servant aux déplacements du réseau.

servant aux déplacements du réseau. 199 cartes de recharge fabriquées pour l’acquisition de monnaies virtuelles.

La stratégie de sécurité face au défi des cryptomonnaies interdites en 2025 en Algérie

Ce coup de filet matérialise l’offensive des autorités contre les jeux d’argent clandestins et les circuits de blanchiment d’argent. En effet, les autorités algériennes surveillent de près l’utilisation des technologies financières par les réseaux criminels pour recycler les produits de leurs activités. La dimension transnationale de ces structures représente un défi pour la traçabilité des flux financiers. Ce qui pousse les services de sécurité à multiplier les interventions ciblées sur le terrain.

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Enfin, la saisie des 199 cartes de recharge illustre les méthodes de contournement de la loi. Ces supports, fabriqués de façon frauduleuse, permettaient d’acquérir des monnaies numériques. « En violation totale de la législation algérienne », cette organisation s’exposait aux sanctions prévues par la loi. Pour rappel, les autorités maintiennent une interdiction stricte concernant l’usage et la circulation des cryptomonnaies sur l’ensemble du territoire national, un arsenal législatif devenu total depuis l’année dernière.