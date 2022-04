Régime Ramadan : 6 conseils pour perdre du poids en toute sécurité

Bien que le Ramadan représente avant tout une période de piété et d’adoration, beaucoup tentent de mettre à profit son jeûne pour se débarrasser de leurs kilos superflus. La pratique du Ramadan est une forme de jeûne intermittent, ce régime qui gagne en popularité chez les personnes qui désirent perdre du poids, et dont plusieurs études scientifiques viennent confirmer l’efficacité. En effet, pendant le Ramadan, les musulmans prennent deux repas par jour : le s’hor avant l’aube et l’iftar au coucher du soleil (l’iftar) ; le reste de la journée, ils jeûnent.

Dès lors, voici six conseils pratiques qui vous aideront à perdre du poids en toute sécurité durant ce mois de Ramadan…

Hydratez-vous

Des études montrent que boire de l’eau favorise la perte de poids indépendamment du régime alimentaire et de l’activité physique. Boire au moins huit verres d’eau par jour prévient la déshydratation et aide à contrôler les envies de sucre. Pendant le Ramadan, abstenez-vous de l’excès de boissons à base de caféine comme le café et le thé, car celles-ci représentent des diurétiques qui font perdre de l’eau à l’organisme.

Au s’hor, mangez à votre faim, mais sainement

Le repas du s’hor doit être rassasiant pour fournir au corps suffisamment d’énergie tout au long de la journée de jeûne ; néanmoins, veillez à ne consommer que des aliments sains.

Prenez un repas équilibré composé de glucides complexes (du pain complet plutôt que du pain blanc raffiné) et de protéines (fromage ou œufs). Cette combinaison permet de se sentir rassasié plus longtemps et assure un taux de glucose stable dans le sang.

En outre, évitez de sauter le repas du s’hor, sinon vous aurez trop faim et finirez par trop manger à la rupture du jeûne.

À l’iftar, réalimentez-vous progressivement

Lors de la rupture du jeûne, résistez à la tentation de vous goinfrer. Allez-y graduellement. De préférence, commencez par manger quelques dattes, un fruit riche en fibre, en magnésium, en protéines et en sucres naturels qui aident à reconstituer l’énergie perdue. Sinon, buvez une à deux verres d’eau.

Ensuite, passez à des aliments faciles à digérer (soupes, salades). Enfin, prenez votre repas principal avec des quantités appropriées. Celui-ci doit être équilibré en glucides et en protéines. Éviter les aliments frits ou gras à forte teneur calorique.

Limitez votre consommation de sel et de sucre

Des études montrent que la réduction du sel de table entraîne une perte de poids rapide. Fuyez donc les aliments trop salés tels que les conserves, les en-cas salés et les aliments épicés, car ceux-ci augmenteront votre soif pendant la journée.

Le ramadan offre de nombreux délices sucrés auxquels on peut difficilement résister. Ainsi, au lieu de perdre du poids, on en prend. Lorsqu’on consomme des aliments riches en sucre raffiné, le corps les métabolise très rapidement, ce qui fait que la sensation de faim revient plus tôt. Essayez alors de ne manger que des denrées contenant des sucres d’origine naturelle, comme les fruits, les oléagineux et le miel.

Attention aux aliments transformés

Les aliments transformés sont généralement riches en graisses, en sel, en sucre et possèdent une teneur calorique élevée. Des études montrent que les aliments transformés (fast-foods, produits de l’industrie agroalimentaire, etc.) favorisent la prise de poids.

Résistez à la tentation des plats préparés, et efforcez-vous plutôt de cuisiner vos repas avec des ingrédients frais, nutritifs, provenant de tous les groupes alimentaires : légumes, fruits, céréales, viande maigre et huiles organiques.

Restez actif !

Même si, pendant le jeûne, vous consommez déjà moins de calories, évitez de demeurer sédentaire pendant tout le Ramadan. L’exercice physique quotidien aide à garder un poids stable et un mode de vie sain ; il participe à l’élimination de l’excès de graisse corporelle et au maintien de la masse musculaire.

Patience et cohérence

Le jeûne du mois de Ramadan modifie radicalement vos habitudes alimentaires, et votre corps a besoin de temps pour s’adapter — faites donc preuve de patience. En outre, pour atteindre votre objectif de perte de poids, soyez cohérent dans vos repas, prenez garde aux portions et mangez avec modération.

