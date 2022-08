Régime perte de poids : les 10 erreurs les plus courantes

Un régime alimentaire suivi de manière inconsciente entrave l’objectif d’atteindre un poids sain. Chaque erreur commise pendant le régime engendre de nombreux problèmes de santé.

« Suivre un régime alimentaire n’est pas une démarche temporaire. C’est un mode de vie sur la voie de la santé qui doit être adopté d’une manière durable. »

— Tuba Örnek, spécialiste en nutrition et en diététique au Centre Médical Anadolu

Les problèmes de surpoids et d’obésité dus à une mauvaise alimentation et à un mode de vie sédentaire se multiplient de nos jours. En outre, beaucoup de personnes recourent aux méthodes inappropriées pour perdre du poids. Tuba Örnek, spécialiste en nutrition au centre Médical Anadolu, attire l’attention sur les 10 erreurs les plus courantes lors d’un régime amaigrissant et donne des conseils pertinents pour un programme alimentaire sain.

Suivre le régime alimentaire de quelqu’un d’autre

Le régime alimentaire est une conduite propre à chacun. Il varie selon la situation clinique de l’individu, son mode de vie, ses préférences et son degré d’activité physique. Autant de paramètres qui doivent être évalués par un diététicien. Au terme d’un processus de perte de poids sain et maîtrisé, on doit atteindre un régime alimentaire adapté qui se poursuit tout au long de la vie.

Éviter la consommation de tous les aliments contenant des glucides (y compris les fruits…)

Bien qu’il n’existe pas de condition précise afin que le métabolisme s’accomplisse de manière saine, une moyenne de 40 à 50 % des besoins énergétiques quotidiens de la personne doit être fournie par les glucides. Bien sûr, le type de glucides est important. Qu’est-ce qu’on devrait donc exclure de son alimentation ?

Les aliments riches en sucres ajoutés, ceux additionnés de glucose, de sirop de maïs ou d’amidon, ceux à base de farine blanche raffinée. En revanche, le pain complet, les fruits, les légumineuses, le lait et les produits laitiers, les crustacés et les fibres de céréales contiennent des glucides complexes nécessaires à notre organisme. Les restrictions individuelles, rappelons-le, doivent être décidées sous le contrôle d’un médecin et d’un diététicien.

Sauter le dîner

Contrairement à l’idée reçue, sauter le dîner ne contribue pas à une perte de poids saine. Ce qu’il faut éviter c’est ne pas dîner trop tard.

Se nourrir avec des boissons exclusivement

Se nourrir qu’avec des jus de légumes et de fruits pendant une longue période constitue un régime uniforme. Nous obtenons peut-être, grâce à ce type de régime, beaucoup de vitamines et de minéraux, mais une alimentation équilibrée doit aussi contenir des protéines et des matières grasses.

Croire que la cannelle ou l’eau citronnée représentent des brûleurs de graisse

La cannelle et l’eau citronnée n’ont pas d’effet brûleur de graisse. L’opération de brûler les graisses en excès dans le corps se réalise plutôt avec une alimentation équilibrée, personnalisée et associée à une activité physique régulière.

Manger un yaourt avec de la poudre de piment avant de se coucher

Le yaourt, grâce aux probiotiques qu’il renferme, aide à la santé intestinale. Certaines études montrent que la capsaïcine contenue dans les piments rouges favorise la perte de poids, possède des propriétés anticancéreuses et produit un effet rassasiant.

Donc, nous pouvons conclure que le yaourt associé au piment est sain. Vous pouvez même ajouter du curcuma, du poivre noir et d’autres épices. Cependant, le manger tard ne présente aucun avantage. La spécialiste conseille d’arrêter de manger après 19h-20h00.

Privilégier des aliments totalement sans gras

Vous n’êtes pas obligé de vous nourrir d’aliments d’origine animale complètement dépourvus de gras, sauf restriction spécifique de la part du médecin ou du diététicien. En effet, notre corps a aussi besoin de graisses saturées.

Cuisiner sans huile

En raison de ses fortes propriétés antioxydantes, l’huile d’olive est une huile de qualité à utiliser notamment dans les repas et les salades. Des études montrent que ce n’est pas un régime alimentaire sans graisse, mais sans sucre qui a un effet sur la perte de poids.

Recherche de solutions non diététiques pour perdre du poids rapidement

Les herbes et tisanes qui accélèrent le métabolisme et favorisent la perte de poids, les médicaments amaigrissants, les interventions chirurgicales, — ne sont vraiment efficaces que lorsqu’ils sont accompagnés d’un régime alimentaire adéquat couplé à une pratique sportive régulière. Aucune de ses méthodes ne doit être considérée comme une solution unique.

Exclure le sport du processus de perte de poids

Les régimes restrictifs sans activité sportive ne produisent pas de résultats probants et obligent la personne à consommer très peu de calories. C’est une situation indésirable pour le système immunitaire. Il convient de noter que suivre un régime alimentaire n’est pas une démarche temporaire. C’est un mode de vie sur la voie de la santé qu’on doit adopté d’une manière durable.