Visa France refusé à Annaba : le tribunal de Nantes annule la décision

Le tribunal administratif de Nantes a annulé un refus de visa opposé à un Algérien pour « menace à l’ordre public ». L’administration n’avait apporté aucun élément précis pour justifier ce motif. Les juges ordonnent le réexamen de la demande sous trois mois et mettent 1 200 € de frais à la charge de l’État.

Un refus de visa n’est pas toujours définitif. Un ressortissant algérien vient de le démontrer devant le tribunal administratif de Nantes, seul compétent pour ces litiges. Son affaire rappelle aussi les règles strictes à suivre pour contester une décision consulaire.

Un visa refusé pour « menace à l’ordre public »

Le 3 mars 2024, le consulat de France à Annaba refuse un visa de court séjour à ce demandeur algérien. Le requérant conteste ce refus devant le sous-directeur des visas, au ministère de l’Intérieur. Le 21 mai 2024, celui-ci rejette à son tour le recours, en invoquant une menace pour l’ordre public.

Le demandeur saisit alors le tribunal administratif de Nantes le 23 juillet 2024, avec l’aide d’un avocat. Il soutient notamment que la décision manque de motivation et ne repose sur aucun texte. Il reproche aussi à l’administration de ne pas lui avoir précisé le motif exact de l’objection. Il demande l’annulation du refus, la délivrance du visa et 1 500 € au titre de ses frais de justice.

Le tribunal exige des éléments précis

Le ministère ne répond qu’en mai 2026, près de deux ans après la saisine. Pour justifier la menace, il indique que le demandeur devait se rendre à la faculté des sciences islamiques de Paris. Selon le ministère, le fondateur de cet établissement serait lié aux Instituts européens des sciences humaines. Le gouvernement a dissous cette structure par un décret du 3 septembre 2025.

Le tribunal juge cet argument insuffisant. Dans son jugement du lundi 21 septembre 2026 (n° 2411374), il rappelle un principe : un refus fondé sur l’ordre public doit reposer sur des éléments précis. L’administration doit verser au dossier les renseignements nécessaires, dans le respect de la sécurité nationale. Or, le ministère n’apporte aucun élément précis sur le risque que représenterait le demandeur lui-même. Le tribunal conclut donc à une erreur manifeste d’appréciation.

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Un réexamen ordonné, pas un visa automatique

Le tribunal annule la décision du sous-directeur des visas du 21 mai 2024. Il enjoint au ministre de l’Intérieur de faire réexaminer la demande dans un délai de trois mois. Il ne lui ordonne pas, en revanche, de délivrer directement le visa.

L’État devra aussi verser 1 200 € au demandeur, au titre des frais de justice prévus par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure aura duré près de deux ans et demi, entre le refus consulaire et le jugement. Cette décision ne vaut que pour ce dossier. Le juge examine chaque refus fondé sur l’ordre public au cas par cas.

Contester un refus de visa : les deux étapes à respecter

La procédure suit un ordre précis, avec des délais courts.

Étape 1 : le recours préalable obligatoire

Avant tout recours en justice, le demandeur doit d’abord saisir l’administration, dans les 30 jours suivant la notification du refus :

Visa de court séjour (90 jours au plus) : le recours s’adresse au sous-directeur des visas, à Nantes.

le recours s’adresse au sous-directeur des visas, à Nantes. Visa de long séjour : il s’adresse à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa, à Nantes.

Un simple recours gracieux auprès du consulat reste possible, mais il ne prolonge pas ce délai. Le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet du recours.

Étape 2 : le tribunal administratif de Nantes

Le demandeur dispose ensuite de deux mois pour saisir le tribunal administratif de Nantes. Pour les visas de court séjour, ce tribunal statue en premier et dernier ressort depuis 2023. Il n’est donc pas possible de faire appel de sa décision. Seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État reste ouvert. En cas d’urgence, un référé-suspension peut aussi être engagé.

La requête doit contenir des demandes précises et des arguments juridiques. Le 18 septembre 2026, le même tribunal a rejeté la requête d’un Algérien refusé à Oran (n° 2607420). Son recours se bornait à saisir le tribunal, sans conclusions ni arguments de droit. Faute de complément avant la fin du délai, la présidente l’a rejeté comme manifestement irrecevable.

Les délais de recours sont stricts et leur non-respect rend toute contestation impossible. Dès réception du refus, vérifiez la procédure sur service-public.fr ou France-Visas, ou auprès d’un avocat.

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Des décisions contrastées

Ce jugement s’ajoute à une série de décisions récentes du tribunal de Nantes concernant des Algériens. Cet été, il a ordonné de délivrer un visa à une Algérienne de 64 ans refusée à Oran. Il a en revanche confirmé d’autres refus, notamment pour un demandeur titulaire d’un contrat de travail.

Ces affaires rappellent l’importance d’un dossier solide, comme le soulignait l’ex-consul de France à Alger dans ses conseils aux demandeurs. Elles montrent aussi que la justice peut sanctionner l’administration, comme l’illustre l’indemnisation d’une Algérienne privée de titre de séjour. Côté européen, les conditions d’obtention des visas devraient encore évoluer, avec les nouvelles règles prévues à partir de 2027.

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