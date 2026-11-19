La préfecture de police de Paris n’avait jamais répondu à sa demande de titre de séjour, ni expliqué son refus. Le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision le 10 novembre et ordonné un réexamen sous trois mois. Ce que dit le jugement, et comment obtenir les motifs d’un refus implicite.

Refus de titre de séjour : ce que le tribunal administratif de Paris a jugé

Un Algérien qui dit vivre en France depuis 2003 a demandé sa régularisation le 21 février 2024. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. La préfecture n’a pas répondu, et son silence a valu refus au bout de quatre mois, le 21 juin 2024.

Son avocat a alors écrit à la préfecture, le 17 septembre 2024, pour connaître les motifs de ce refus. Il n’a reçu aucune réponse dans le mois suivant. Devant le tribunal, la préfecture n’a pas non plus présenté de défense ni d’observations.

Le tribunal administratif de Paris a tranché le 10 novembre 2026. Il a annulé le refus implicite, faute de motivation. Il n’a pas eu besoin d’examiner les autres arguments, notamment ceux tirés de l’accord franco-algérien de 1968.

Le juge a ordonné au préfet de police, ou à tout préfet compétent, de réexaminer le dossier sous trois mois. Il n’a pas assorti cette obligation d’une astreinte. L’État doit enfin verser 1 000 euros au demandeur, qui en réclamait 2 000.

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Décision implicite de rejet : pourquoi la préfecture doit donner ses motifs

Le code des relations entre le public et l’administration oblige l’administration à motiver ses décisions défavorables. Pour le tribunal, un refus de titre de séjour en fait partie, car il constitue une mesure de police. La préfecture doit donc expliquer, par écrit, les raisons de droit et de fait de son refus.

Le silence pose un problème particulier. Une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée. Mais la personne concernée peut demander les motifs du refus. La préfecture doit alors les lui communiquer dans le mois.

Si la préfecture se tait encore, le refus devient illégal pour défaut de motivation. C’est exactement ce qu’a constaté le tribunal dans cette affaire. Le délai pour saisir le juge court alors jusqu’à deux mois après la communication des motifs. Le demandeur garde ainsi le temps d’agir.

Le dossier montre aussi la lenteur de la procédure. Près de deux ans et neuf mois séparent la demande de titre du jugement, selon nos calculs. Le demandeur doit encore attendre le réexamen, qui peut prendre jusqu’à trois mois de plus.

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Annulation et réexamen : pourquoi le juge n’a pas ordonné la délivrance du titre

Le tribunal a annulé le refus pour un vice de forme : l’absence de motifs. Il ne s’est pas prononcé sur le fond, c’est-à-dire sur le droit du demandeur à obtenir un titre. Il a donc limité sa décision à la forme du refus.

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Le demandeur réclamait pourtant un certificat de résidence « vie privée et familiale » sous un mois. Il demandait une astreinte de 150 euros par jour de retard. Le tribunal a écarté cette demande. La loi ne lui permet d’ordonner la délivrance que si sa décision l’implique nécessairement. Selon le jugement, cette annulation « n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre », mais impose un réexamen.

La préfecture peut donc refuser à nouveau, mais elle devra cette fois motiver sa décision. Le demandeur pourra alors contester ces motifs devant le juge. Dans un autre dossier jugé à Paris, le tribunal avait aussi imposé un réexamen, en deux mois.

Les 1 000 euros ne constituent pas une indemnisation. Ils couvrent une partie des frais de procès, comme les honoraires d’avocat. Une indemnisation suppose une autre action en justice. Une Algérienne a ainsi obtenu 33 500 euros de l’État après un refus jugé illégal.

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Comment demander les motifs d’un refus implicite de titre de séjour

La demande de motifs se fait par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit viser le refus implicite, avec la date de la demande de titre et le numéro de dossier. Le demandeur peut citer l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.

Le courrier doit partir pendant le délai de recours contre le refus. Il faut conserver toutes les preuves d’envoi et de réception. Ces documents serviront devant le tribunal si la préfecture ne répond pas dans le mois.

Chaque dossier reste particulier, et un refus motivé peut aussi se contester sur le fond. Un avocat ou une association d’aide aux étrangers peut aider à choisir le bon recours. Les personnes aux revenus modestes peuvent demander l’aide juridictionnelle pour couvrir les frais.