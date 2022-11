Refus de Zidane en équipe d’Algérie: Djebbour révèle l’étrange raison

L’ex-international algérien, Rafik Djebbour, évoque le choix de Zinedine Zidane d’opter pour la France au détriment de l’Algérie. Selon lui, la légende du football français a été recalée par les responsables de la FAF au début des années 90.

Bien qu’il dispose de la nationalité algérienne, Zinedine Zidane a opté pour la France pour la représenter sur le niveau international au milieu des années 90. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait le bonheur de la sélection française. S’imposant comme le maitre à jouer de l’équipe, il a remporté la Coupe du Monde 1998 et l’Euro 2000. Il a également mené l’équipe de France à atteindre la finale du Mondial 2006 en Allemagne.

C’est après la révélation de « Zizou » que les Algériens avaient commencé à s’interroger comment l’Algérie a bradé un tel joueur avec un talent hors du commun. Certains sont unanimes à dire qu’il a opté pour les Bleus pour des raisons purement sportives. Tandis que d’autres pointait du doigt l’ancien sélectionneur national, le regretté Abdelhamid Karmali, pour ne pas avoir convoqué la légende du football au début des années 90.

« Zidane est très lent »

Mais selon l’ex-international algérien, Rafik Djebbour, Zinedine Zidane n’a pas été retenu en sélection nationale car sa manière de jouer était jugée lente. C’est la raison pour laquelle il a fini par opter pour l’Equipe de France.

« Les responsables de la FAF étaient unanimes à dire que le style de jeu de Zidane ne convient pas à celui de la sélection nationale et qu’en Algérie, on a 100 joueurs comme lui. Lors de la CAN-1990, l’EN renfermait d’excellents joueurs et je pense que la convocation de Zidane à l’époque n’était pas en sa faveur. Après, notre pays avait connu une guerre civile pendant toute une décennie. Ce qui a impacté le niveau du football ». Dira l’ancien buteur de l’AEK Athènes, dans une interview accordée au média « Streamer Game Night ».

Enfin, On se demande vraiment si Rafik Djebbour est le mieux placé pour raconter une telle anecdote. A l’époque où Zinedine Zidane faisait son choix de rejoindre les Bleus, Djebbour venait juste de commencer à jouer au football…