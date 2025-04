Refus de visas américains : les Algériens parmi les nationalités les plus touchées

De plus en plus de voyageurs éprouvent des difficultés à obtenir un visa pour les États-Unis d’Amérique. Cette augmentation significative des demandes est attribuable au durcissement de la politique d’immigration mise en place durant le second mandat de Donald Trump.

Parmi les facteurs qui favorisent la hausse du taux de refus de visa pour de nombreuses nationalités, y compris pour les Algériens : le renforcement des contrôles de l’immigration, l’évaluation des liens avec le pays d’origine du candidat et les préoccupations en matière de sécurité.

Hausse du taux de refus des demandes de visa pour les USA : les Algériens concernés

Un récent rapport dressé par le cabinet Brooks Law Firm pointe du doigt un durcissement des politiques d’immigration sous l’administration de Trump, qui rend l’obtention d’un visa particulièrement difficile pour de nombreuses personnes, dont les Algériens.

En effet, certains pays comme le Rwanda, l’Algérie et la Guinée, affichant déjà des taux des refus élevés, sont désormais confrontés à des contrôles plus rigoureux. Une situation qui illustre un obstacle important pour les citoyens de ces pays qui souhaitent se rendre aux États-Unis d’Amérique.

Selon les derniers chiffres communiqués par le gouvernement américain, les Algériens sont confrontés à un taux de refus de leurs demandes de visa très important, soit 50.72% en 2024, contre seulement 35.19% en 2023. Conformément à ce rapport, l’obtention d’un visa américain est particulièrement difficile pour les Algériens en raison des préoccupations liées au séjour au-delà à durée maximale autorisée lors de précédents visas.

Contrairement aux Algériens, les Marocains présentent un taux de refus de seulement 14.45% en 2024 et de 15.92 % en 2023. Quant aux voisins tunisiens, ce taux s’élève à 26.14 % et à 23.21% en 2023 et 2024, respectivement.

Des mesures plus restrictives pour les pays africains

Cette étude révèle aussi le top 10 des pays ayant le plus de difficulté à obtenir un visa américain en 2025. Notamment, en raison de problèmes politiques, économiques et sociaux. En plus de l’Algérie qui se place en deuxième place de ce podium, le Rwanda arrive en tête avec le taux de refus le plus élevé en (55.76% en 2024).

Par ailleurs, la troisième place est occupée par la Guinée, suivie par le Burundi, le Sénégal, l’Ouzbékistan, la Gambie, le Bénin, l’Ouganda et le Kenya.

Si de nombreux pays africains font face à des difficultés accrues pour l’obtention de ce sésame, c’est en raison de la complexité des relations avec les États-Unis, de l’instabilité économiques et des violations des politiques de visa. Mais, l’Afrique reste dans son ensemble exclue du programme d’exemption de l’obligation de visa américain.

