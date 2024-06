Refus de visa Schengen : les Algériens ont perdu plus de 13 millions d’euros en 2023

Les ressortissants des pays africains représentent les nationalités ayant demandé le plus de visa Schengen en 2023. Mais surtout ceux qui reçoivent le plus de rejets à leurs requêtes. D’ailleurs, rien qu’en 2023, ces demandeurs de visas Schengen ont reçu 704 000 réponses négatives.

Par conséquent, ce chiffre se traduit en 56.3 millions d’euros de pertes causées par ces demandes de visa Schengen rejetées. De leur côté, les Algériens se retrouvent, depuis plusieurs années, en tête de la liste des nationalités avec le plus grand nombre de refus.

Combien ont dépensé les Algériens en rejet de visa Schengen en 2023 ?

En 2023, l’Algérie a été le pays qui a reçu le deuxième plus important nombre de rejets aux demandes de ses citoyens. Soit un total de 289 000 refus, notamment 43.2 % de toutes les demandes. Si les Algériens sont autant impactés par ces réponses négatives, c’est en raison du nombre de demandes exprimées de leur part chaque année.

Par ailleurs, ces refus de visa Schengen se présentent comme des millions d’euros partis en fumée. Pour rappel, une demande de visa Schengen coûte environ 80 euros, soit près d’un tiers du salaire moyen en Algérie. Conformément aux dernières statistiques, les pertes des ressortissants algériens en refus de visa, s’élevaient à hauteur de 13.3 millions d’euros, en une seule année.

Une récente étude de l’UE montre que les ressortissants africains et les Asiatiques supportent la part du lion des dépenses en frais de visa rejetés. En effet, rien qu’en 2023, ils ont dépensé plus de 130 millions d’euros et 105 millions d’euros en 2022, soit 90 % des coûts liés à tous les frais de visa Schengen refusés.

Mais ce n’est pas tout, à partir de ce 11 juin, les ressortissent de l’Afrique et de l’Asie seront confrontés à de nouvelles dépenses. Dans la mesure où la décision de la commission européenne d’augmenter les frais de visa Schengen prendra effet.

À LIRE AUSSI :

>> Visas pour la France : VFS Global reporte ses rendez-vous

>> TLSContact : les frais de visa Schengen de court séjour passeront à 90 euros