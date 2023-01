Réfrigérateurs LG multi-portes : conçus pour vous faciliter la vie

Que ce soit pour prendre une boisson fraîche ou pour sortir un plat, nous ouvrons, au quotidien, nos réfrigérateurs beaucoup plus souvent que nous le pensons. Or ce geste anodin cause une perte d’énergie et empêche de garder la fraîcheur optimale des aliments. C’est la raison pour laquelle le géant sud-coréen de l’électroménager, LG Electronics, a pensé à trouver une solution à ce problème en inventant ses réfrigérateurs multi-portes, Door-in-Door™ équipés des dernières technologies.

Les réfrigérateurs multi-portes LG Door-in-Door™ vous permettent d’accéder facilement et intuitivement aux différents produits dont vous avez besoin tout au long de la journée. De plus les technologies de points qu’ils embarquent vous offrent le meilleur en matière de conservation de la qualité des aliments, de maintien d’une fraîcheur optimale et d’économie d’énergie.

Quelles sont les spécificités du réfrigérateur multi-portes 655 litres de LG ?

Le réfrigérateur LG multi-portes (GC-B257SLWL) possède une grande capacité de 655 litres (647 litres de capacité totale nette). D’une couleur gris argenté, il est équipé des dernières technologies LG Electronics : Compresseur Smart Inverter ; LinearCooling™ ; DoorCooling+™ ; porte UltraSleek ; ThinQ™.

La technologie LinearCooling™, en réduisant les variations de température à l’intérieur du réfrigérateur, préserve la qualité de vos aliments et conserve leurs saveurs fraîches pendant 7 jours.

Grâce aux performances de la technologie DoorCooling+ qui diffuse une fraîcheur uniforme dans un délai plus court, vos boissons sont plus froides et vos aliments restent plus frais.

Pour joindre l’utile à l’agréable, autrement dit la performance à l’économie d’énergie, le réfrigérateur multi-portes 655 L de LG est équipé du Compresseur Smart Inverter™ de LG. Celui-ci vous permet d’accéder à une nouvelle dimension en matière d’efficacité énergétique. En outre, sa garantie de 10 ans vous offre une tranquillité d’esprit totale.

En ce qui concerne la connectivité, le réfrigérateur Door-in-Door™ 655 L de LG dispose de deux systèmes qui vous faciliteront grandement la vie. L’assistant vocal vous permet de dire à votre réfrigérateur exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Ainsi, il vous suffira de dire « active Express Freeze » pour que l’Intelligence artificielle écoute votre requête, l’exécute et prenne en charge vos courses.

De plus, l’application LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre réfrigérateur avec une facilité déconcertante. Vous pourrez activer n’importe quelle option en appuyant sur un simple bouton sur l’écran de votre smartphone.

Enfin, le réfrigérateur LG multi-portes 655 L apporte à votre cuisine une touche d’esthétique moderne grâce à sa porte UltraSleek. En matière d’ergonomie, sa grande capacité vous permet de ranger tous vos aliments et toutes vos boissons sans encombrer votre cuisine.