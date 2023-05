Réfrigérateur LG Multi-Portes : un design raffiné, une grande capacité et une fraîcheur plus rapide

Avoir un réfrigérateur de qualité revêt une importance cruciale pour notre alimentation. En effet, cet appareil électroménager joue un rôle essentiel dans la préservation de la fraîcheur et de la qualité des aliments que nous consommons au quotidien. Un produit réfrigérant efficace avec les températures adéquates peut prévenir la prolifération des bactéries et la dégradation des périssables tels que la viande, le poisson, les produits laitiers et les légumes frais. C’est pourquoi LG vous propose son réfrigérateur Multi-Portes, doté de ses dernières technologies pour conserver la qualité de vos aliments frais plus longtemps.

Le réfrigérateur LG Multi-Portes 655 L est un modèle innovant d’une grande capacité, faisant 1790 mm de hauteur, 913 mm de largeur et 735 mm de profondeur. Après de nombreuses années de recherche et de développement, le géant LG met à votre disposition ce modèle de réfrigérateur Side-By-Side avec son compresseur Smart Inverter™. Dans cet article, nous allons vous présenter les principales caractéristiques du réfrigérateur LG Multi-Portes, à l’instar de sa technologie LinearCooling™, ou encore DoorCooling+™ et ThinQ™.

LinearCooling™ et DoorCooling+™ : préservez vos aliments frais encore plus longtemps !

Il faut savoir que le réfrigérateur LG multi-Portes vous offre la possibilité de préserver la qualité de vos aliments frais plus longtemps. En effet, la technologie LinearCooling™ réduit les variations de températures, conservant ainsi les saveurs fraîches jusqu’à sept (7) jours.

En outre, cet appareil réfrigérant de chez le leader LG vous assure une fraîcheur plus rapide et uniforme. Grâce aux performances uniformes et plus rapides DoorCooling+™, les boissons sont plus froides et les aliments restent plus frais.

Et ce n’est pas tout ! Pour optimiser la performance de son réfrigérateur, LG a équipé le modèle Multi-Portes d’un compresseur Smart Inverter™ qui offre une nouvelle dimension en matière d’efficacité énergétique pour vous permettre de réaliser davantage d’économies et de profiter de dix (10) ans de tranquillité d’esprit.

Désormais, avec le réfrigérateur LG Multi-Portes, vous pouvez non seulement préserver vos aliments frais plus longtemps, mais aussi, les ranger sans encombre. En effet, ce modèle Side-By-Side de chez LG vous offre une plus grande capacité. Ainsi, vous pouvez profiter de beaucoup d’espace pour ranger tous vos aliments et vos boissons sans encombrer votre cuisine.

Sublimez votre cuisine avec le réfrigérateur LG Multi-Portes !

Par ailleurs, LG a aussi pensé à l’aspect esthétique de votre cuisine et a conçu son réfrigérateur Multi-Portes de sorte à sublimer n’importe quel décore. Avec sa porte UltraSleek, le réfrigérateur LG Multi-Portes sublime le décor de n’importe quel cuisine et apporte une touche raffinée et épurée à votre intérieur.

Connecté à l’air du temps, le réfrigérateur LG Multi-Portes est un appareil Smart que vous pouvez commander facilement avec l’assistance vocale. Il vous suffit de dire à votre réfrigérateur exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin et laissez la magie opérer. Dites « Active Express Freeze », par exemple, et le haut-parleur AI écoute et s’assure que vos courses sont prises en charge.

De plus, avec l’application LG ThinQ™ vous pouvez vous connecter facilement à votre réfrigérateur comme jamais auparavant. Activez « Express Freeze » en appuyant simplement sur un bouton, et la commande sera prise en charge.

