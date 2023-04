Réfrigérateur LG InstaView Door-in-Door™ : un refroidissement optimal, intelligent et économe

Pour garantir la qualité de vos aliments et bien les préserver, il est impératif d’avoir un réfrigérateur performant. Après de nombreuses années de recherche et de développement, LG met à votre disposition son réfrigérateur InstaView Door-in-Door™ multi-portes qui vous permet d’avoir un refroidissement rapide et optimal et de faire des économies d’énergie.

Doté des dernières technologies de pointe, le réfrigérateur LG InstaView Door-in-Door™ multi-portes est un modèle d’une capacité de 635 L, faisant 913 mm de largeur, 735 mm de profondeur et 1790 mm de hauteur, il vous offre une performance optimale avec un refroidissement plus rapide et homogène dans l’ensemble de l’appareil.

Dans cet article, nous allons vous présenter les principales caractéristiques du modèle InstaView de chez LG, notamment son compresseur linéaire Inverter, sa technologie InstaView Door-in-Door, ou encore son distributeur d’eau UVnano autonettoyant.

LG InstaView, accédez à l’intérieur de votre réfrigérateur en deux toques

Avec le modèle LG InstaView Door-in-Door™ multi-portes, il vous suffit de deux simples toques pour voir l’intérieur de votre réfrigérateur. En effet, en toquant brièvement deux fois sur le panneau en verre fin, vous pouvez voir l’intérieur et vérifier vos articles de consommation quotidienne et vos collations et boissons préférées sans avoir à ouvrir la porte. Ainsi, l’air froid ne s’échappe pas et les aliments restent frais plus longtemps.

De plus, la technologie Door-in-Door™ de ce réfrigérateur innovant de chez le leader mondial LG vous offre la possibilité de vider votre appareil sas perdre de fraîcheur. Et ce, grâce au compartiment à accès facile qui vous permet de rapidement accéder à des aliments régulièrement consommés tels que le lait, le fromage ou les collations sans ouvrir toute la porte, ce qui réduit la quantité d’air frais qui s’échappe.

Économisez grâce au compresseur linéaire LG Inverter

Le réfrigérateur LG InstaView Door-in-Door™ multi-portes est doté d’un compresseur révolutionnaire. Il s’agit du compresseur linéaire Inverter de LG qui optimise le cœur du réfrigérateur en offrant jusqu’à 32 % d’économies d’énergie, une durabilité de premier ordre et un contrôle de la température optimal afin de maintenir vos aliments frais plus longtemps.

En outre, ce modèle Smart de chez LG compte également la technologie DoorCooling+™ qui garantie un refroidissement jusqu’à 19 %* plus rapide et homogène partout dans l’appareil. En effet, les évents situés à l’avant du réfrigérateur permettent de maintenir une température constante, pour la conservation au frais de vos aliments.

Réfrigérateur LG InstaView, un appareil hygiènique et intelligent

Le modèle LG InstaView Door-in-Door™ multi-portes peut vous offre jusqu’à 99.999 % d’air frais. Équipé d’un filtre d’air intelligent, il peut non seulement éliminer jusqu’à 99,999 % de bactéries, mais aussi réduire la production des mauvaises odeurs dans le réfrigérateur. De plus, vous pouvez conserver les aliments frais plus longtemps dans un environnement plus propre.

Outre la fonction HygieneFresh+™, le réfrigérateur LG InstaView compte un distributeur d’eau autonettoyant. En effet, ce distributeur d’eau repose sur la fonctionnalité UV Nano qui nettoie l’intérieur de la buse à eau automatiquement pendant 10 minutes toutes les heures. D’ailleurs, cette dernière peut aussi être activée manuellement.

Enfin, il convient aussi de noter que ThinQ™ de LG vous offre la possibilité de contrôler et de faire un diagnostic de votre réfrigérateur à partir de votre smartphone, et ce, même lorsque vous êtes absent. Avec la fonction HygieneFresh+™, réglez facilement la température de l’appareil, contrôlez et effectuez le diagnostic de votre réfrigérateur en un seul clic sur votre smartphone.

