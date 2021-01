Refoulés du Canada, des algériens se retrouvent bloqués au Maroc

Suite au Niet catégorique opposé par les autorités Canadiennes à l’entrée sur leur territoire d’une douzaine d’étudiants algériens, ces derniers qui sont arrivés sur le dernier vol Alger-Montréal se sont vus refoulés à cause d’un dossier d’émigration qui serait incomplet, selon les agents de l’immigration.

C’est dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux que l’un des étudiants bloqués a exposé sa situation peu enviable à lui et à ses amis. Les étudiants en question auraient en fait pris un appareil de la Royal Air Maroc qui les a ramené à l’Aéroport de Casablanca, après n’avoir pas pu embarquer à bord du dernier appareil de la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

Bloqués à Casa…

C’est l’un des étudiants refoulés du Canada qui aurait pris son portable pour filmer l’aéroport de Casablanca au Maroc, et pour exposer la situation ou ils se retrouvent lui et ses amis, désormais sans perspective de rapatriement, alors qu’ils ont quitté l’Algérie il y quelques heures seulement, pour aller continuer leurs études sur le sol Canadien.

L’étudiant qui filmait a invité ses amis à parler et à dénoncer leur situation, suite à quoi l’un d’eux a donné plus des détails en affirmant que « On est venus hier de Montréal, On nous a dit que notre vol était réservé de Montréal à Alger, est donc monté au bord d’un appareil de la Royal Maroc« .

On aurait donc promis a ces jeunes étudiants qu’ils seront ramenés chez eux à Alger, mais en arrivant à Casablanca il va faire face à la dure réalité. « En arrivant à Casa, on s’est rendu compte qu’il n’y avait aucun vol vers Alger », a continué l’un des étudiants refoulés, avant d’ajouter « il y aura peut-être un vol d’ici quelques jours, ou quelques mois, ça dépend ».

Ces étudiants affirment enfin qu’ils sont « abandonnés« , vu qu’aucun vol n’est prévu du royaume marocain vers l’Algérie, et cela depuis le début du programme du rapatriement.

https://fb.watch/2_QoNFZO0w/