Reformes des retraites en France : quel sort pour les immigrés et les sans-papiers ?

Alors que la question des retraites continue de préoccuper les français qui continuent d’exprimer leurs mécontentements dans les rues, La vision des choses vis-à-vis de cette question peut différer chez les travailleurs immigrés. Plus souvent au chômage, un petit salaire obtenu une fois embauché, on remarque la différence entre un citoyen français lambda et un immigré.

| À LIRE AUSSI : Retraités algériens à l’étranger : la CNAS annonce de nouveaux avantages

En effet, la question de la retraite en ce qui concerne les immigrés contient de nombreuses inégalités par rapport aux citoyens français. Chaque personne qu’a cotisé au cours de son parcours professionnel continuera de toucher régulièrement une somme d’argent après sa retraite. Cependant, les travailleurs immigrés sont souvent exposés à des carrières hachées et à des emplois précaires.

Selon Omar Samaoli, directeur de l’Observatoire gérontologique des migrations, un immigré verra sa retraite être inférieure de 50% par rapport à un citoyen français. Avec des périodes de chômage, des contrats précaires et des emplois moins qualifiés, les difficultés engendrées par ces conditions affectent leurs retraites et le montant de leur pension.

| À LIRE AUSSI : Système national de retraite : du nouveau pour la diaspora algérienne

Selon une étude menée en 2021 par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), parmi les assurés du régime général, 61 % des personnes âgées de 70 à 90 ans qui n’ont jamais eu recours à aucun régime de retraite sont des personnes nées à l’étranger.

Discriminations à l’embauche ou bien en cours de carrière, ces deux facteurs contribuent à la baisse des rémunérations et à l’accès aux promotions.

Une situation plus compliquée pour les sans papiers

Les travailleurs sans papiers ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits sociaux que les travailleurs régularisés, y compris en matière de retraite. Cependant, ils peuvent cotiser à l’assurance retraite et ainsi accumuler des droits à la retraite. 600 000 personnes font face à cette situation en aujourd’hui en France.

| À LIRE AUSSI : Refus d’obtempérer en France : un Algérien blessé par balle après avoir foncé sur un policier

Si ils ne possèdent pas un statut régularisé au moment où ils réclameront une retraite, ils auront cotisés pour pas grand-chose. C’est pour cette raison que les collectifs de travailleurs sans-papiers ont été très actifs dans les manifestations contre la réforme des retraites depuis le mois de janvier dernier.

| À LIRE AUSSI : France : une maman algérienne lance un cri de détresse

Enfin, pour résumer la situation, les sans-papiers en France sont exclus du système de retraite officiel. Cependant il existe plusieurs associations qui se mobilisent pour tenter de trouver des solutions pour ces personnes qui espèrent voir émerger une action politique qui viendra soulager leur situation précaire.