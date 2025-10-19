Réformes de la justice, dessalement, Start-ups : Tebboune donne le ton au Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche 19 octobre une réunion du Conseil des ministres consacrée à des dossiers d’importance stratégique. Trois thèmes principaux ont dominé les échanges : la réforme de la magistrature, la gestion durable de l’eau et le soutien à l’innovation africaine.

Réforme du statut des magistrats

Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi organique portant statut des magistrats, concrétisant ainsi un engagement du chef de l’État pris lors de l’ouverture de l’année judiciaire 2025-2026.

Le président Tebboune a insisté sur l’amélioration de la situation sociale des juges, notamment en matière de retraite et de logement. Il a également exigé que les nouveaux magistrats suivent une période de stage pratique avant d’entrer en fonction, afin de renforcer leur expérience de terrain.

Dans la même optique, le chef de l’État a appelé à la mise en place d’un système de pôles judiciaires spécialisés, qui permettra de mieux encadrer la formation et de rendre la justice plus efficace et adaptée aux réalités du pays.

Accélération du programme de dessalement

Sur le plan de la gestion de l’eau, le président Tebboune a validé la création de trois nouvelles stations de dessalement à Chlef, Mostaganem et Tlemcen.

Chaque station produira 300 000 mètres cubes d’eau potable par jour, contribuant à renforcer la sécurité hydrique nationale. Le président a toutefois alerté sur les effets du changement climatique et de la sécheresse, ordonnant la réalisation d’études scientifiques précises sur la consommation d’eau selon les régions.

Il a également insisté sur la lutte contre les fuites dans les réseaux de distribution, qui causent d’importantes pertes en eau potable.

Forum africain des start-up : un rendez-vous stratégique

Enfin, le président Tebboune a mis l’accent sur la réussite du 4ᵉ Forum africain des start-up, prévu à Alger. Il a souligné que cet événement représente une opportunité majeure pour placer la jeunesse africaine au centre de la coopération économique continentale et créer des passerelles durables entre jeunes entrepreneurs.

La réunion s’est clôturée par l’approbation de plusieurs nominations et fins de fonctions à des postes supérieurs de l’État, confirmant la poursuite du processus de réforme et de modernisation des institutions.