Réforme socio-économique en Algérie : salaires, aides, logement… un dispositif global pour la classe moyenne

Dans une période marquée par des ajustements économiques progressifs et une volonté affichée de consolidation sociale, les autorités publiques détaillent une nouvelle feuille de route centrée sur la classe moyenne en Algérie.

Le document transmis par le ministère des Finances met en avant une série d’actions combinant hausse des revenus, allégements fiscaux, soutien social massif et relance de l’investissement. Cela repose sur une reconfiguration globale des équilibres socio-économiques, avec un accent particulier sur la protection du pouvoir d’achat et la dynamisation du marché du travail.

Cette stratégie s’appuie sur 22 mesures structurantes, présentées dans une correspondance officielle du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzerd, adressée à un député de l’Assemblée populaire nationale.

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Selon la correspondance du ministère des Finances, la démarche engagée repose sur un ensemble de mesures immédiates et de réformes structurelles couvrant les salaires, la fiscalité, le soutien public, l’investissement et le logement.

Pouvoir d’achat et salaires : fiscalité allégée et revalorisations ciblées

Le dispositif présenté met l’accent sur l’amélioration du revenu disponible des ménages. Plusieurs mesures sont détaillées dans la correspondance officielle :

Révision de la grille des salaires dans la fonction publique

Amélioration des régimes indemnitaires

Revalorisation des pensions et allocations de retraite

Augmentation progressive du salaire national minimum garanti, fixé à 24 000 dinars

Exonération de l’impôt sur le revenu global pour les salaires inférieurs à 30 000 dinars

Révision de la grille indiciaire des salaires

Revalorisation de diverses primes et indemnités, touchant plus de deux millions de fonctionnaires

Selon le document, ces mesures ont un effet direct sur le revenu net d’une large partie des travailleurs, à travers des ajustements fiscaux et salariaux combinés.

Soutien social et transferts publics : 6000 milliards de dinars mobilisés

La correspondance du ministère des Finances insiste également sur le maintien d’un modèle social étendu. Appuyé par un niveau élevé de transferts publics.

Pour l’exercice 2026, le texte évoque une enveloppe globale de 6000 milliards de dinars destinée aux dépenses de transferts, représentant plus d’un tiers du budget de l’État.

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Ces crédits incluent notamment :

2284 milliards de dinars en transferts directs aux personnes

420 milliards de dinars pour l’allocation chômage destinée à plus de deux millions de bénéficiaires

destinée à plus de deux millions de bénéficiaires 424 milliards de dinars pour les pensions de retraite

657 milliards de dinars pour le soutien aux produits de large consommation (céréales, lait, eau, énergie, sucre, huile, café)

Le document précise également le maintien de la gratuité de l’éducation et de la santé.

Dans le même cadre, les autorités indiquent le renforcement des mécanismes de contrôle des marchés afin de limiter les pratiques spéculatives et d’assurer une meilleure régulation de l’approvisionnement.

Investissement, emploi et logement : diversification économique et dispositifs sociaux

La stratégie présentée accorde une place centrale à la relance de l’investissement et à la diversification de l’économie. Le texte mentionne plusieurs axes :

Mise en place d’ incitations fiscales et douanières pour les projets productifs

Application du nouveau cadre légal de l’investissement avec des avantages pour les projets à portée nationale

Simplification des procédures administratives via le guichet unique

Soutien aux PME et aux start-up

Réorganisation des dispositifs de soutien à l’emploi et renforcement de la formation professionnelle

Sur le plan social, les programmes de logement destinés à la classe moyenne restent maintenus, notamment via les formules aidées, avec un accès facilité au crédit immobilier par les banques publiques.

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Le secteur de la santé bénéficie également d’un renforcement des moyens, avec des objectifs d’amélioration des infrastructures et des services. Le système éducatif conserve son principe de gratuité, accompagné d’un développement de la formation professionnelle.