Réforme majeure au BAC 2026 : Saâdaoui annonce la suppression des « matières secondaires »

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a dévoilé lundi les grands axes d’une réforme imminente du système éducatif algérien. Au programme : une refonte pédagogique majeure axée sur la spécialisation et l’adaptation aux mutations technologiques.

C’est lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) marquant l’installation du premier Parlement de l’enfant, que le ministre de l’Éducation a précisé les contours de cette réorganisation. Répondant aux interrogations des jeunes députés, Saâdaoui a annoncé que son département a finalisé une étude approfondie des programmes actuels, menée par la Commission nationale pour la qualité de l’éducation.

Alléger le cartable des lycéens pour mieux se concentrer sur l’essentiel

L’une des annonces phares concerne les classes de terminale (Lycée) et de fin de cycle moyen (CEM). Selon le ministre, le constat est clair : l’élève doit pouvoir se concentrer davantage sur les matières fondamentales liées à sa spécialité.

« Il a été décidé de supprimer les matières secondaires non liées à la spécialisation afin d’alléger la charge pesant sur les élèves des classes terminales », a déclaré le ministre.

Cette mesure, dont les détails d’application seront communiqués dans les jours à venir, vise à garantir une meilleure acquisition des connaissances clés sans disperser l’effort des étudiants sur des modules jugés périphériques à leur futur parcours universitaire.

Une nouvelle filière informatique et IA pour préparer les élèves aux métiers de demain

Pour coller aux exigences du marché du travail et de l’enseignement supérieur, le ministre a révélé la création prochaine d’une nouvelle filière d’excellence au secondaire. Celle-ci sera dédiée à l’informatique et aux systèmes technologiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation : Saâdoui dévoile la première version du nouveau statut du personnel éducatif

Cette nouvelle branche est conçue comme un pont direct vers les grandes écoles nationales spécialisées dans l’Intelligence Artificielle (IA), la cybersécurité ou encore les nanotechnologies. L’objectif est de doter les bacheliers des prérequis techniques nécessaires avant d’entamer ces cursus de haute technologie.

Le collège : un équilibre entre culture générale et préparation à l’orientation

Concernant le cycle moyen, la stratégie diffère légèrement. Le ministre a souligné que ce stade doit rester un socle de culture générale permettant à l’élève de découvrir l’ensemble des disciplines. Toutefois, un travail d’allègement des contenus est également en cours pour assurer un équilibre entre l’acquisition des savoirs généraux et la préparation à l’orientation vers le lycée.

🟢 À LIRE AUSSI : « Exclusion immédiate » : le ministère de l’Éducation avertit les candidats du BAC et BEM 2026

Les annonces ont été faites dans le cadre de l’installation du Parlement de l’enfant algérien, une instance visant à initier les plus jeunes à la vie publique et au dialogue démocratique. L’événement s’est déroulé en présence de hautes personnalités de l’État, dont les présidents des deux chambres du Parlement et la présidente de la Cour constitutionnelle.