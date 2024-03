Réforme des statuts des enseignants-chercheurs : quelles conditions pour une promotion ?

Récemment, l’Algérie a connu une réforme significative touchant le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette réforme, matérialisée par la publication de nouveaux statuts dans la dernière édition du Journal Officiel, concerne les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, les enseignants-chercheurs universitaires, et les chercheurs permanents. Elle vise à redéfinir les conditions de travail, les critères de promotion, et les systèmes de rémunération de ces catégories professionnelles. Cet article se propose de détailler les principaux changements introduits par cette réforme, en se concentrant sur trois axes majeurs : les nouvelles dispositions légales, les conditions de promotion, et le système de rémunération révisé.

Les récentes modifications législatives apportent plusieurs changements significatifs dans le quotidien des enseignants-chercheurs et des chercheurs permanents. Parmi les points saillants, on note la distinction entre différentes catégories d’enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, à savoir l’enseignant hospitalo-universitaire distingué, l’enseignant distingué, et le directeur de recherche distingué. Ces distinctions visent à reconnaître et à valoriser les parcours professionnels exceptionnels au sein de la communauté académique et de recherche.

Les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires sont désormais tenus de contribuer à la mission de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en assurant des enseignements et des recherches de qualité dans les établissements d’enseignement supérieur et les structures hospitalo-universitaires. Ils doivent également veiller à l’adéquation de leurs enseignements avec les évolutions scientifiques et technologiques, tout en garantissant un niveau élevé d’activités de santé publique.

Quelles sont les conditions de promotion

La réforme précise les conditions de promotion pour les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires et universitaires. La promotion dépend désormais de la durée minimale d’exercice dans le grade précédent, ainsi que de l’expérience professionnelle acquise au sein des établissements publics de santé avant le recrutement. Cette mesure vise à valoriser l’expérience et l’engagement professionnel dans le parcours de carrière des enseignants-chercheurs.

Pour les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, la nomination au grade d’assistant se fait donc par concours, sur la base de critères précis incluant la détention d’un diplôme de spécialité médicale et une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine de spécialité au sein d’un établissement public de santé. De plus, la réforme introduit la possibilité pour les enseignants-chercheurs de bénéficier d’un titre honorifique de « professeur hospitalo-universitaire distingué » après évaluation par une commission nationale dédiée.

Le système de rémunération révisé

Le nouveau système de rémunération introduit par la réforme comprend la révision de trois allocations principales : l’allocation pour documentation, l’allocation pour encadrement et suivi pédagogique, et l’allocation pour qualification universitaire. Ces allocations sont désormais définies en fonction du grade et du niveau de responsabilité de chaque enseignant-chercheur ou chercheur permanent, reflétant ainsi mieux leur contribution au système éducatif et de recherche.

Ainsi, les enseignants-chercheurs et les chercheurs permanents bénéficient également d’une augmentation rétroactive de leur rémunération à partir de janvier 2024, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Cette mesure témoigne de la volonté du gouvernement de valoriser le rôle crucial de ces professionnels dans le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie.