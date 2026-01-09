Réforme des crèches en Algérie : voici le nouveau cadre légal qui change tout

Dans une volonté de modernisation sans précédent, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme vient de lever le voile sur un nouveau décret (n°5 du 25 décembre 2025). Ce texte instaure un règlement intérieur type pour tous les établissements d’accueil de la petite enfance, imposant de nouvelles normes de flexibilité et de rigueur pédagogique.

La principale innovation de ce décret réside dans l’adaptation des horaires aux réalités socio-professionnelles actuelles, notamment pour soutenir l’activité des femmes travailleuses. Le texte rompt avec la rigidité des horaires classiques en introduisant des mesures de souplesse majeures :

Horaires élargis : Si l’accueil standard débute à 07h00, les établissements sont désormais tenus d’assurer une permanence exceptionnelle jusqu’à 19h00 pour répondre aux contraintes de certains parents.

Ouverture durant les congés : Les crèches et jardins d’enfants peuvent désormais, par accord conventionnel avec les parents, ouvrir durant les jours de repos hebdomadaires (vendredi et samedi) ainsi que les jours fériés.

Continuité de service : Un service minimum doit obligatoirement être garanti durant la période estivale, mettant fin aux difficultés de garde rencontrées par les familles durant les mois de juillet et août.

Pour encadrer ces nouveautés, la signature d’un contrat formel entre l’établissement et le tuteur légal devient obligatoire, garantissant ainsi les droits et devoirs de chaque partie.

🟢 A LIRE AUSSI : Concours 2025 : le ministère de l’Éducation dissipe la confusion sur les dossiers en ligne

Vers l’excellence pédagogique et suivi médical rigoureux

Au-delà de l’aspect organisationnel, la réforme place le développement de l’enfant au cœur des priorités grâce à la création d’une équipe médico-pédagogique pluridisciplinaire au sein de chaque structure.

Chaque établissement (accueillant des enfants de 3 mois à moins de 6 ans) doit désormais s’appuyer sur une équipe d’experts composée du directeur, d’un psychologue clinicien, d’éducateurs spécialisés et d’auxiliaires de puériculture. Pour les enfants à besoins spécifiques, la présence d’un psychomotricien et d’un orthophoniste est désormais requise pour assurer un suivi adapté au développement du langage et de la motricité.

Quelles normes d’hygiène et de santé renforcées ?

Le décret impose un suivi médical périodique et systématique. Chaque enfant disposera d’un dossier individuel consignant son carnet de vaccination et son historique de santé. Les exigences s’étendent également au personnel de ces structures :

Le personnel doit faire preuve d’un comportement exemplaire et porter une tenue professionnelle (blouse ou uniforme spécifique).

Les employés sont soumis à un contrôle médical obligatoire au moins tous les six mois pour garantir l’absence de maladies contagieuses.

Enfin, le ministère renforce son pouvoir de contrôle. Les établissements feront l’objet de visites d’inspection périodiques pour vérifier le respect de la capacité d’accueil et des programmes pédagogiques officiels. Un rapport d’activité annuel devra être transmis à la Direction de l’Action Sociale (DAS) de chaque wilaya, assurant ainsi une transparence totale sur la gestion de ces espaces de vie.