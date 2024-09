Réforme de la classe préparatoire primaire : voici ce qui change à la rentrée 2024/2025

Le ministère de l’Éducation nationale a officiellement publié son nouveau guide pratique pour les classes de préparation. Ce document marque un tournant dans l’organisation des écoles primaires, en particulier celles utilisant le « système de rotation », et sera mis en œuvre dès la rentrée scolaire actuelle.

Ce guide introduit une approche innovante, avec un emploi du temps équilibré entre apprentissage et activités ludiques. Les enfants bénéficieront de séances d’apprentissage plus courtes, telles que l’enseignement de la langue, complétées par des activités variées, com me le théâtre, le chant, le dessin, les jeux dirigés et la récitation. Chaque activité durera entre 15 et 45 minutes, pour maximiser l’attention et favoriser un apprentissage plus efficace.

Les journées scolaires, qui s’étendront de 8h à 15h, incluront un total de 300 minutes de cours par jour, entrecoupées de deux pauses : une de 15 minutes et une pause déjeuner de 45 minutes. Cette organisation vise à offrir aux élèves un rythme adapté à leur jeune âge, tout en soutenant leur progression éducative.

Le guide précise également l’emploi du temps de deux groupes distincts d’élèves. Le groupe A suivra des cours les dimanches, mardis et jeudis matin, tandis que le groupe B aura cours les lundis, mercredis et jeudis après-midi. Cette répartition permet une gestion plus fluide des effectifs et optimise l’utilisation des infrastructures scolaires.

Les matinées débuteront avec une phase d’accueil incluant des jeux libres, la météo du jour et des activités de classe. Ensuite, les élèves suivront des ateliers dédiés à l’apprentissage de la langue, des mathématiques et des sciences. L’après-midi sera consacré à des activités artistiques et créatives, comme le chant, le dessin et des représentations théâtrales.

Cette nouvelle approche pédagogique, axée sur l’interaction et le jeu, vise à stimuler la curiosité des enfants et à favoriser leur épanouissement intellectuel tout au long de la journée.

