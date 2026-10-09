Brûlures d’estomac et remontées acides : comment en finir avec le reflux gastro-œsophagien

Une brûlure derrière le sternum après un repas copieux, un goût acide au fond de la gorge au réveil : la plupart des adultes connaissent ces sensations. 30 % des adultes ressentent des symptômes de reflux au moins une fois par mois, et 10 % au moins une fois par semaine.

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) désigne la remontée du contenu de l’estomac dans l’œsophage. Quand les remontées se répètent pendant des mois, la muqueuse s’irrite et finit par s’abîmer. Le RGO brouille aussi les pistes : toux tenace, voix enrouée, gorge qui gratte, parfois sans la moindre brûlure d’estomac.

Beaucoup de patients se soignent seuls pendant des années, sans savoir si leurs brûlures cachent une lésion qui progresse en silence. Les lignes qui suivent expliquent comment le reflux se déclenche et quelles formes il prend. Elles décrivent les symptômes, les signes d’alarme qui justifient une consultation rapide et les facteurs qui entretiennent les remontées acides.

Elles font enfin le point sur les remèdes dont l’efficacité est démontrée : hygiène de vie, antiacides et médicaments qui freinent la production d’acide.

Le reflux gastro-œsophagien résulte d’un défaut de fermeture du sphincter œsophagien inférieur

Entre l’œsophage et l’estomac, un anneau musculaire joue le rôle de clapet : le sphincter œsophagien inférieur. Il s’ouvre pour laisser passer les aliments, puis se referme. Chez la plupart des patients, il ne cède pas en permanence.

Il se relâche à contretemps, plus souvent après un repas, et laisse filer quelques gorgées d’acide chlorhydrique, de pepsine et parfois de bile. L’estomac résiste à l’acidité grâce à son mucus, alors que l’œsophage ne dispose d’aucune protection équivalente et subit une véritable agression chimique. Un reflux discret après le repas reste physiologique. Les médecins parlent de maladie lorsque les symptômes gênent ou que la muqueuse souffre.

Ils distinguent trois formes selon l’aspect de la paroi. Dans le RGO érosif, l’endoscopie révèle une œsophagite : la muqueuse est enflammée, parfois ulcérée. Dans le RGO non érosif, les symptômes existent mais la muqueuse paraît normale, et seuls des examens spécialisés, comme la pH-métrie ou l’impédancemétrie, repèrent les remontées.

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Le reflux « silencieux », ou reflux laryngo-pharyngé, atteint la gorge et le larynx sans provoquer de brûlure. Il se traduit par un enrouement, une toux chronique ou une sensation de boule dans la gorge. Son diagnostic reste délicat. De nombreux patients prennent des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) pour des symptômes ORL attribués à tort au reflux.

Les médecins préfèrent donc documenter le reflux par un examen avant d’insister avec un traitement. L’expression « reflux gastro-œsophagien » désigne la maladie dans son ensemble, et non une variété particulière.

Brûlures, régurgitations, toux chronique : symptômes du RGO et les signes d’alarme

Le symptôme typique porte un nom : le pyrosis. Il prend la forme d’une brûlure qui monte de l’estomac, derrière le sternum, jusqu’à la gorge. S’y ajoutent des régurgitations acides ou amères qui laissent un goût désagréable dans la bouche. Elles surviennent surtout après les repas gras, allongé ou penché en avant, et réveillent parfois la nuit.

D’autres manifestations déroutent : toux sèche, voix rauque au réveil, gorge irritée, éructations à répétition et, à la longue, érosion de l’émail dentaire. Le reflux provoque aussi des douleurs dans la poitrine que l’on confond facilement avec un infarctus. Le reflux n’explique pas tout : lorsqu’un IPP bien pris ne soulage pas, les examens montrent plus d’une fois sur deux que les symptômes ne viennent pas d’un reflux.

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Quand les symptômes reviennent chaque semaine, une consultation s’impose. Avant 50 ans, des symptômes typiques sans signe d’alarme ne réclament aucun examen en première intention : le médecin propose d’abord un traitement d’épreuve. L’endoscopie devient indispensable dans plusieurs situations :

difficulté à avaler ;

perte de poids inexpliquée ;

vomissements répétés ;

saignement digestif ou anémie ;

symptômes qui persistent malgré un traitement bien conduit.

Après 50 ans, les recommandations médicales préconisent cet examen devant tout symptôme de reflux, pour repérer une éventuelle modification de la muqueuse. Un reflux négligé expose à des complications. Elles vont de l’œsophagite au rétrécissement de l’œsophage, jusqu’à l’endobrachyœsophage (œsophage de Barrett), qui augmente légèrement le risque de cancer.

Surpoids, hernie hiatale et repas tardifs : les facteurs qui favorisent le reflux

Le reflux n’a pas de cause unique. Il naît de la rencontre de plusieurs facteurs, mécaniques d’abord. Une hernie hiatale, c’est-à-dire la remontée d’une partie de l’estomac dans le thorax à travers le diaphragme, fragilise le clapet. L’excès de poids, surtout autour de la taille, comprime l’estomac et pousse son contenu vers le haut. La grossesse produit un effet comparable, auquel s’ajoutent des hormones qui relâchent le sphincter.

Les habitudes de vie pèsent lourd dans la balance. Un repas copieux et gras retarde la vidange de l’estomac, et plus il reste plein longtemps, plus la remontée devient probable. S’allonger juste après avoir mangé supprime l’aide de la pesanteur. Se pencher en avant ou serrer sa ceinture d’un cran ajoute de la pression sur l’abdomen. Une pizza avalée à 23 heures sur le canapé réunit tous les ingrédients du reflux.

Café, chocolat, agrumes, plats épicés : chacun réagit à sa façon. L’American College of Gastroenterology conseille d’écarter les aliments que le patient identifie lui-même comme déclencheurs, sur la base de preuves de faible niveau, sans les bannir en bloc. Tenir un carnet alimentaire pendant deux semaines suffit souvent à démasquer le coupable. Le tabac fragilise aussi le sphincter, l’alcool irrite la muqueuse.

Certains médicaments entrent aussi en jeu. Les agonistes du GLP-1 ralentissent la vidange gastrique et aggravent parfois le reflux de façon temporaire ; on les prescrit contre le diabète ou l’obésité. Le stress, enfin, ne déclenche pas le RGO à lui seul, mais il amplifie la perception des brûlures chez certains patients.

L’hygiène de vie, les antiacides et les IPP forment le socle du traitement du reflux

La perte de poids arrive en tête des mesures efficaces. Chez les personnes en surpoids, elle améliore nettement les symptômes. Des gestes de portée plus modeste soulagent aussi au quotidien :

dîner deux à trois heures avant le coucher ;

relever le buste depuis la taille, avec des cales sous les pieds de la tête de lit ;

arrêter de fumer ;

fractionner les repas copieux et éviter ses propres aliments déclencheurs.

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Pour les brûlures occasionnelles, les antiacides et les alginates agissent vite : les seconds forment un gel qui flotte sur le contenu de l’estomac et fait barrière. Quand les symptômes persistent, le médecin prescrit inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Pour un RGO sans œsophagite, les autorités de santé recommandent un traitement de quatre semaines, à demi-dose avec la plupart des molécules. Le comprimé se prend 30 à 60 minutes avant un repas.

Dans l’œsophagite, les IPP cicatrisent plus de 90 % des lésions et soulagent les symptômes dans environ 70 % des cas. Les brûlures reviennent parfois à l’arrêt, ce qui tente certains patients de prolonger le traitement. La chirurgie, enfin, reste réservée à des cas bien sélectionnés.