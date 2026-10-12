Bientôt un code unique pour chaque maison en Algérie : voici pourquoi

La directrice générale au ministère de l’Intérieur chargée de la généralisation du Référentiel national d’adressage, Amel Djouama, a annoncé l’état d’avancement du plan national. Le système a recensé 1,5 million d’adresses officielles unifiées, géolocalisables, dans 12 wilayas.

Elle s’est exprimée ce lundi à Oran, en marge d’une journée d’étude. Cette rencontre portait sur l’approche de développement et d’exploitation économique des données de référence des adresses.

Treize autres wilayas à intégrer

Le recensement a couvert 12 wilayas jusqu’à présent. Treize autres wilayas rejoindront le dispositif après leur inscription au budget de l’État pour 2026.

Amel Djouama a expliqué que la généralisation se fera par étapes. L’objectif est de couvrir les 69 wilayas du pays d’ici 2030. Le Premier ministre a donné son accord à ce projet. Le ministère le présentera au président Abdelmadjid Tebboune lors d’un prochain Conseil des ministres.

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La responsable a présenté Oran comme une expérience pilote. L’opération y a produit plus de 413 000 adresses officielles unifiées. Ce chiffre représente près d’un tiers du bilan national actuel. Les équipes poursuivent le travail jusqu’à l’échéance fixée pour l’achèvement du projet.

Un identifiant unique pour chaque bâtiment

Ce plan stratégique vise à développer l’infrastructure des données géospatiales. Il s’inscrit dans la transformation numérique et la modernisation de l’administration. Il attribuera un identifiant unique à chaque bâtiment, installation, îlot et unité foncière.

Cet identifiant facilitera l’accès aux destinations précises. Les usagers n’auront plus à recourir aux descriptions traditionnelles. Cet avantage compte surtout en situation de crise. Le dispositif contribuera également à bâtir des villes intelligentes. Elles s’appuieront sur l’harmonisation des codes postaux et géographiques.

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Des applications concrètes présentées à Oran

La journée d’étude a réuni des représentants d’organismes publics et d’opérateurs économiques. Des utilisateurs du système d’adressage y ont aussi participé. Parmi eux figuraient les services de sécurité, la Protection civile, Sonelgaz, les Impôts et l’Algérienne des eaux.

Ils ont présenté des modèles et des applications pratiques d’exploitation de ces adresses sur le terrain. Ces exemples s’appuient sur l’expérience pilote menée dans les communes de la wilaya d’Oran, dans le cadre plus large de la transformation numérique de l’administration algérienne.

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