Référendum constitutionnel : Aboudjerra Soltani prévoit « une forte participation »

L’ancien leader du Mouvement pour la société et la paix (MSP), Aboudjerra Soltani, a estimé que le taux de participation au référendum constitutionnel du 1er novembre prochain sera très important.

Intervenant sur la chaine El Hayat TV, Soltani déclaré qu’il « prévoit un fort taux de participation » au référendum sur la constitution. Il a évoqué « un consensus presque total des Algériens d’aller ce premier novembre, coïncidant avec la 66e commémoration du déclenchement de la guerre d’Algérie, exprimer leurs voix ».

En ce qui concerne la position de ces électeurs, Aboudjerra Soltani a indiqué que « peu importe s’ils vont voter par OUI ou par NON », du moment qu’ils participent au vote. Dans ce contexte, il a rappelé « qu’il y a des partis qui ont appelé leurs militants et sympathisants à voter NON, et d’autres à voter OUI ». Mais aussi « des partis qui ont laissé le libre choix aux militants, tout en insistant sur la nécessité d’y participer ».

Ceci dit, sans pour autant évoquer les partis ayant appelé à boycotter le referendum, Aboudjerra Soltani a indiqué que « les électeurs algériens ont atteint un certain niveau de conscience, où ils ne laissent personne décider à leur place ».

Pour rappel, Soltani avait annoncé, il y a quelques jours, qu’il « s’impliquerai dans la campagne référendaire en tant que personnalité nationale afin d’inviter les Algériens à aux urnes, sans pour autant prendre position ». Rappelons également que le mouvement pour la société et la paix MSP, avait appelé ses militants, par le biais de son président Abderrazak Makri, à voter NON au prochain référendum constitutionnel du 1er novembre.

Merzouk.A