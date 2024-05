Réduire les fuites d’eau : la SEEAL teste avec succès un dispositif intelligent

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL), en partenariat avec le groupe SENSUS Algérie, a réalisé une avancée majeure. En effet, ils ont testé avec succès une nouvelle technologie pour la détection des fuites et le diagnostic des réseaux d’eau et d’assainissement.

Selon un communiqué de la SEAAL, cette technologie, baptisée Smart Ball (balle intelligente), est un dispositif ingénieux. Il s’agit d’insérer une balle équipée d’un capteur acoustique ultra-précis à l’intérieur des réseaux d’eau. Cette balle permet de localiser rapidement et efficacement les poches d’eau et les fuites.

La SEAAL affirme que la Smart Ball est “la solution idéale” pour diminuer les fuites d’eau. L’expérience sur le terrain, menée dans la commune d’Ouled Fayet, a démontré son efficacité. La balle intelligente a été lancée dans une conduite principale de distribution de 800 mm de diamètre, s’étendant sur 3,7 km.

Cette conduite alimente huit connexions principales, qui approvisionnent les nouvelles agglomérations de la commune. Grâce à cette technologie, la SEAAL espère améliorer la gestion de ce réseau complexe et éviter les pertes d’eau importantes.

Les équipes de la SEAAL et de SENSUS ont finalisé l’opération de diagnostic en seulement trois heures. Elles ont réussi à récupérer la Smart Ball du réseau de distribution d’eau. La SEAAL qualifie cette expérience de “pionnière”, soulignant qu’elle aidera à préserver les ressources en eau pour les générations futures.

Des bénéfices concrets pour la gestion de l’eau

Lyes Mihoubi, directeur général de la SEAAL, s’est dit fier du “succès de cette expérience”. Il a expliqué que la Smart Ball optimisera la performance des réseaux et les services de la société. En détectant et réparant précocement les fuites, cette technologie réduira la perte d’eau et renforcera la durabilité de l’alimentation en eau.

La collaboration entre la SEAAL et SENSUS Algérie marque une étape importante dans la gestion des ressources en eau en Algérie. La Smart Ball représente une avancée significative pour le pays, offrant une solution moderne et efficace pour un problème crucial.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures. La SEAAL et SENSUS prévoient d’étendre l’utilisation de la Smart Ball à d’autres régions. Cela permettra d’améliorer encore la gestion des réseaux d’eau à l’échelle nationale.